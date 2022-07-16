نواكشوط.. جلسة عمل للبرلمانيين الموريتانيين والمغاربة

أجرى رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، الشيخ ولد بايه، اليوم السبت، جلسة عمل مع رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، النعم ميارة، الذي يزور موريتانيا حاليا.

وتطرق اللقاء وفق ما أودرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) لمجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في المجالات المتعلقة بالعمل البرلماني.

كما عقد رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، والوفد المرافق له بعد ذلك، لقاء مع فريق الصداقة الموريتانية- المغربية بالجمعية الوطنية.

وكان الوفد البرلماني المغربي بقيادة رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، قد وصل إلى نواكشوط أمس الجمعة، في زيارة إلى موريتانيا بدعوة من نظيره الموريتاني.