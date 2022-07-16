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الساحل

اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والنيجر للحد من الهجرة السرية

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

وقع الاتحاد الأوروبي والنيجر في العاصمة النيجرية نيامي، اليوم السبت، اتفاقية شراكة خاصة بمواجهة تهريب المهاجرين.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على الاتفاقية: “إننا نتخذ خطوة حاسمة في جهود مكافحة تهريب المهاجرين، ونحرز تقدماً نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الميثاق الجديد للهجرة واللجوء”.

من جانبه قال وزير داخلية النيجر حمادو أدامو سولي، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن “هذا التوقيع سيسمح لنا بالعمل معاً لحماية المهاجرين بشكل أفضل وتأمين حدودنا”.

وتقع النيجر في قلب منطقة الساحل، كما تشكل مفترق طرق تدفقات الهجرة إلى شمال وغرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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