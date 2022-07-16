أحزاب معارضة: رفع أسعار المحروقات يهدد السلم الأهلي

دعا ائتلاف قوى التغيير المعارض في موريتانيا، اليوم السبت، إلى التعبئة السلمية لمواجهة قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات ،مشيرا إلى أن هذا القرار «يهدد السلم في البلاد».

الائتلاف المكون من ثلاثة أحزاب معارضة (اتحاد قوى التقدم، تكتل القوى الديمقراطية، حزب التناوب الديمقراطي «إيناد») طلب من السلطات «وقف هذه الإجراءات، والانخراط، على الفور، مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في محادثات من شأنها المساعدة في تخفيف معاناة السكان».

ودعا الائتلاف في بيان الحكومة إلى «استلهام الإجراءات الإيجابية المتبعة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في جوارنا الإقليمي، من خلال زيادة الإعانات المباشرة وغير المباشرة لدعم المواد الضرورية، بما في ذلك المحروقات».

وقال الائتلاف إنه في الوقت الذي تظل فيه الأولوية المطلقة للحكومات، في جميع أنحاء العالم، هي حماية القوة الشرائية للمواطن ومكافحة لا هوادة فيها للتضخم، فإن الحكومة الموريتانية «تسير في الاتجاه المعاكس»، وفق نص البيان.

ووصف الائتلاف في البيان خطوة الحكومة بزيادة المحروقات بالعمل «الاستفزازي ضد المواطنين، بكافة فئاتهم الاجتماعية وخاصة الطبقات الفقيرة».

وكانت الحكومة الموريتانية قد رفعت أمس الجمعة أسعار المحروقات بمعدل يصل 30٪ ،حيث ارتفعت أسعار البنزين من 43،67 أوقية جديدة إلى 56،67، فيما ارتفعت أسعار المازوت من 38،46 أوقية جديدة إلى 49،96 أوقية جديدة.