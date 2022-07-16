غزواني يهنئ السعودية على «نجاح» قمة الأمن والتنمية

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، إن قمة الأمن التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ستساهم في إرساء السلام في العالم.

جاء حديث ولد الغزواني في رسالة تهنئة بعث بها إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان «بمناسبة نجاح القمة».

وأضافت الرسالة أن القمة أكدت أهمية «الموقع الريادي للمملكة العربية السعودية في رسم سياسات الأمن والتنمية في المنطقة والعالم».

وأشار إلى أن موريتانيا تدعم المملكة في رؤيتها الأمنية، وتتطلع للعمل معها «في سبيل تطوير علاقات التعاون والأخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين».

وكانت قد انعقدت اليوم السبت في جدة قمة للأمن والتنمية حضرها روساء مجلس التعاون الخليجي، وزعماء عرب، بالإضافة إلى حضور الرئيسي الأمريكي جو بايدن.