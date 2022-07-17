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المغرب.. تكريم مركز ترانيم للفنون الشعبية الموريتانية

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كرم المهرجان الدولي لفن الملحونمحلونيات آزمور في نسخته العاشرة  ليل السبت/الأحد مركز ترانيم لفنون الشعبية خلال اختتام فعاليات المهرجان.

وقال مركز ترانيم في بلاغ صحفي إن  إدارة المهرجان كرمتترانيمعلى مشاركته المتميزة، وكتتويج للجهود التي يقوم بها في إطار صون وحفظ التراث اللامادي الموريتاني والفنون الشعبية عامة.

وقد شاركت فرقةترانيم للمدح  لأول مرة كممثل لمركز ترانيم للفنون الشعبية ولموريتانيا عامة في هذه التظاهرة الثقافية الدولية.

وأشار المركز إلى أن أداء فرقته خلال المهرجان كان مبهرا حيث نال العرض الذي قدمته على خشبة المهرجان تفاعلا كبيرا من قبل جماهير ملحونيات آزمور العريضة، وفق تأكيد المركز.

وعبر المركز في بلاغ صحفي عن شكرهللجماهير التي تجشمت عناء الحضور معنا، وخصوصا الشخصيات التي قدِمت من الرباط والدار البيضاء للمشاركة معنا في تمثيل الوطن“.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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