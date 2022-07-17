المغرب.. تكريم مركز ترانيم للفنون الشعبية الموريتانية

كرم المهرجان الدولي لفن الملحون– محلونيات آزمور في نسخته العاشرة ليل السبت/الأحد مركز ترانيم لفنون الشعبية خلال اختتام فعاليات المهرجان.

وقال مركز ترانيم في بلاغ صحفي إن إدارة المهرجان كرمت “ترانيم” على مشاركته المتميزة، وكتتويج للجهود التي يقوم بها في إطار صون وحفظ التراث اللامادي الموريتاني والفنون الشعبية عامة.

وقد شاركت فرقة “ترانيم للمدح“ لأول مرة كممثل لمركز ترانيم للفنون الشعبية ولموريتانيا عامة في هذه التظاهرة الثقافية الدولية.

وأشار المركز إلى أن أداء فرقته خلال المهرجان كان مبهرا حيث نال العرض الذي قدمته على خشبة المهرجان تفاعلا كبيرا من قبل جماهير ملحونيات آزمور العريضة، وفق تأكيد المركز.

وعبر المركز في بلاغ صحفي عن شكره “للجماهير التي تجشمت عناء الحضور معنا، وخصوصا الشخصيات التي قدِمت من الرباط والدار البيضاء للمشاركة معنا في تمثيل الوطن“.