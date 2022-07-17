 وزير الزراعة: مصرون على تحقيق الأمن الغذائي

قال وزير الزراعة الموريتاني، آدم بوكار سوكو، إن الحكومة الموريتانية، مصرة وعازمة على تحقيق الأمن الغذائي، كخيار استراتيجي.

وأضاف وزير الزراعة أن الحكومة ستعمل على تكريس هذا الخيار من خلال الحث على استغلال الأراضي الزراعية والتوجه إلى إدخال «الممكننة» المناسبة بشكل تدريجي في جميع العمليات الزراعية.

وأضاف خلال اجتماع عقده مساء أمس السبت بدار الشباب في مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، أن زيارته الاستطلاعية تهدف إلى إبراز الأهمية والخصوصية الزراعية لهذه الولاية التي تحتضن حوالي 40٪ من المساحات الزراعية في البلاد في النظام المطري.

وتابع: «هو ما يبرر محورية الزراعة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ودعمه غير المسبوق لهذا القطاع لكي يلعب دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد خاصة أنه في عالم اليوم أصبح من الضروري أن يعتمد كل بلد على مقدراته الذاتية لتأمين حاجياته الغذائية»

وقال إن قطاعه يستعد لخلق أفضل الظروف الممكنة لتمكين مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي من المساهمة في تحقيق هذا التوجه السيادي، وخاصة في الزراعة المطرية من خلال اقتناء كميات كبيرة من المعدات الزراعية الحديثة والبذور المحسنة، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي نحو التحول الزراعي.

ودعا وزير الزراعة الجميع إلى مواكبة الحملة الزراعية 2022–2023 والانخراط في المبادرة التعبوية الوطنية من أجل النهوض بالزراعة في موريتانيا ومسايرة القافلة الزراعية، كل من موقعه، لتحقيق ما نصبو إليه بهذا الخصوص، وفق تعبيره.