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أخباركوفيد19

تراجع كورونا.. 56 إصابة جديدة في موريتانيا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ،اليوم الأحد، أنها سجلت 56 إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، سجلت 116 حالة شفاء، دون تسجيل حالة وفاة، في نغس الفترة.

وتوصلت الوزراة لهذه النتائج بعد إجراء 1510 فحوصات، من بينها 1421 فحصا سريعا، و89 فحصا مخبريا.

وتوزعت الإصابات الجديدة في المناطق التالية:

توزيع حالات كوفيد_19 المسجلة اليوم على المقاطعات

أمرج                       3

عيون العتروس        4

كوبني                     4

الطينطان                5

باركيول                  1

كرو                        1

كيفة                      6

المذرذرة                 3

واد الناقة               1

اركيز                     2

انتيكان                  2

أطار                      3

شنقيطي                1

ودان                     2

نواذيبو                  8

تيشيت                  1

ونبو                      1

اكجوجت               2

لكصر                     4

تفرغ زينه              2

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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