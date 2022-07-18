رئيس الحزب الحاكم يدعو الحكومة للعمل على تراجع أسعار المحروقات

دعا رئيس حزب”الإنصاف” الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه الحكومة إلى العمل من أجل الرجوع إلى الوضعية الطبيعية لأسعار البنزين، «التي فرضت الظروف الدولية خفض الدعم الحكومي لها».

وقال ولد أييه أثناء كلمة له في مهرجان للحزب إن الدولة لازالت تتحمل عن المواطن جزءا كبيرا من أعبائها، مؤكدا وقوف الحزب إلى جانب المواطنين في هذه المسألة.

وشدد على أن الحزب يقاسم المواطنين نفس المعاناة، «ولن يدخر جهدا في مطالبة الحكومة بتحسين ظروفهم»، يقول رئيس الحزب.

وبخصوص المهرجان المتعلق بزيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لمقاطعات تامشكط وباركيول وكيهيدي وامبود؛ دعا ولد أييه لترك مواطني هذه المناطق يعبرون عن أنفسهم وضرورة أن يساعدهم الجميع في تحقيق ذلك، «باعتبار نشاطهم الاقتصادي يشكل حلقة هامة من خارطتنا الزراعية».

وطالب رئيس الحزب كل المناضلين في هذه الولايات إلى إعطاء الزيارة حجمها الطبيعي والتفاعل معها لإنجاحها.