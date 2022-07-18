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الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس “ماربورغ” في غانا

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تفشي فيروسماربورغفي غانا بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربيإفريقيا.

وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروسماربورغمنذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.

ينتمي فيروسماربورغإلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا.

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.

وعادة يبدأ ظهور مؤشرات وأعراض فيروسماربورغفجأة خلال 5 إلى 10 أيام من الإصابة، وتتضمن مؤشرات المرض والأعراض المبكرة،الحمى، والصداع، وآلام في المفاصل والعضلات.

ومع مرور الوقت، تصبح الأعراض حادة بشكل متزايد وقد تتضمن الغثيان والقيء والإسهال الذي قد يكون فيه دم، بالإضافة إلى احمرار العين وطفح جلدي، وألم الصدر، والسعال، والتهاب الحلق، وألم بالمعدة، ونقص الوزن الشديد.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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