توقيف ناشطين شباب في وقفة منددة برفع أسعار المحروقات

أوقف الأمن الموريتاني اليوم الاثنين ناشطين شباب،إثر وقفة احتجاجية منددة بارتفاع أسعار المحروقات نظمت عند ملتقى “مدريد”.

وفرق أفراد الأمن التظاهرة التي دعت لها حركة “كفانا” المعارضة، واعتقل رئيسها يعقوب ولد لمرابط رفقة ناشطين في الحركة.

ونددت الوقفة برفع الحكومة الموريتانية لأسعار المحروقات باعتبارها “مجحفة في حق الشعب الموريتاني وستنعكس على أسعار المواد الغذائية”، وفق القائمين على الوقفة.

وكانت وزارة البترول والمعادن والطاقة قد أعلنت الجمعة، أنه تقرر رفع أسعار المحروقات في البلاد، مشيرة أن سعر ليتر المازوت ارتفع ب 11.5 أوقية جديدة، أما البنزين فقد ارتفع سعر لتره ب13 أوقية جديدة.