موريتانيا.. تساقطات مطرية في الحوض الشرقي

تساقطت كميات معتبرة من الأمطار في ولاية الحوض الشرقي، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وصلت في بعض المناطق إلى 50 ميليمتراً.

وبحسب المقاييس التي رصدتها شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية فإن التساقطات المطرية جاءت على النحو التالي:

تارومنه1 ……………… 50مم

المصكول لخظر …………… 35مم

عدل بكرو ……………….15مم

امبري الجلاح……………….15مم

امرج …………………..14مم

اسكره ………………….10مم

لكريع ………………….10مم

بدر السلام ……………….10مم

كوصنه …………………09مم

امرج الخير ………………09مم

سرى دوبه………………..08مم

لغظف …………………07مم

الاغاثه …………………07مم

راص الفيل ………………02مم