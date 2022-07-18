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موريتانيا.. تساقطات مطرية في الحوض الشرقي
تساقطت كميات معتبرة من الأمطار في ولاية الحوض الشرقي، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وصلت في بعض المناطق إلى 50 ميليمتراً.
وبحسب المقاييس التي رصدتها شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية فإن التساقطات المطرية جاءت على النحو التالي:
تارومنه1 ……………… 50مم
المصكول لخظر …………… 35مم
عدل بكرو ……………….15مم
امبري الجلاح……………….15مم
امرج …………………..14مم
اسكره ………………….10مم
لكريع ………………….10مم
بدر السلام ……………….10مم
كوصنه …………………09مم
امرج الخير ………………09مم
سرى دوبه………………..08مم
لغظف …………………07مم
الاغاثه …………………07مم
راص الفيل ………………02مم