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موريتانيا.. القضاء يبرئ ولد الزحاف في قضية “سوماغاز”

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
الشيخ سيد أحمد ولد الزحاف (صحراء ميديا)

قال الوزير السابق الشيخ أحمد ولد الزحاف إن قطب التحقيق المكلف بمكافحة جرائم الفساد، أصدر حكما قضائيا ببرائته من تهم “الفساد” الموجهة له في ملف الشركة الموريتانية للغاز “سوماغاز”.

وقال ولد الزحاف الذي سبق أن عين مديرا عاما للشركة، إن “قطب التحقيق حول مكافحة الفساد أصدر حكما قضائيا بتبرئتي من التهم المتعلقة بصفقة سوما غاز، رغما عن دعاة التطرف والمتاجرين”.

واتهم ولد الزحاف في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، مسؤولين بالوقوف خلف ما سماها “المؤامرة” من أجل إبعاده عن المشهد العمومي.

وكان قطب التحقيق المكلف بمكافحة جرائم الفساد، قد وضع العام الماضي عددا من المشمولين في ملف الشركة الموريتانية للغاز “سوماغاز”، تحت المراقبة القضائية، فيما تم حفظ الدعوى ضد المدير الفني للشركة.

وشملت المراقبة القضائية، كلا من المدير السابق للشركة، الشيخ أحمد ولد الزحاف، ورجلي الأعمال عثمان ولد الطاهر ومحمد ولد بو شيبة .

وكانت النيابة العامة، قد وجهت تهما بالرشوة، لعدد من المشمولين في الملف، بينما حفظت الدعوى في حق المدير الفني للشركة بال مامادو.

وكانت الشرطة قد أوقفت عدة أشخاص، على خلفية رسالة من شركة سنغالية، موجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، تتحدثت فيها عن طلب رشوة من مسؤولين موريتانيين، في إطار صفقة تجديد مخازن «سوماغاز».

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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