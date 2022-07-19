مباحثات أمريكية – موريتانية في مجال الاتجار بالبشر

التقى وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، اليوم الثلاثاء، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا سينثيا كيرشت.

وبحث اللقاء مختلف أوجه التعاون بين وزارة العدل والولايات المتحدة الامريكية خاصة في مجال الاتجار بالبشر.

ويأتي ذلك في وجه الزيارة عالية المستوى لمسؤولة بالخارجية الامريكية لموريتانيا المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.

وأورد المصدر ذاته، أن اللقاء تطرق أيضا لتقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان في العالم والذى من المقرر أن ينشر في وقت لاحق من هذا اليوم.