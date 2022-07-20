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غزواني يستقبل مكتب أرباب العمل ويدعوهم للتحلي بـ«المسؤولية»

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استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، المكتب التنفيذي الجديد لأرباب العمل الموريتانيين. 

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء الموريتانية (رسمية) أن ولد الغزواني هنأ أعضاء المكتب على انتخابهم من طرف المؤتمر الأخير واشاد بأهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص بإعتباره شريكًا وفاعلا اقتصاديا أصيلا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس جدد استمرارية الدولة في العمل علي دعم وترقية القطاع مذكرا بضرورة «أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحس الوطني في مواجهة الآثار السلبية لمختلف الأزمات التي يمر بها عالمنا اليوم»..

ويأتي هذا اللقاء في ظل موجة ارتفاع الأسعار في البلاد، خصوصا بعد رفع الحكومة الدعم الجزئي للمحروقات.

 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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