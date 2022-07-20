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أخبار

مصرع مهندس موريتاني وجرح آخر في «تازيازت»

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

لقي مهندس موريتاني مصرعه وأصيب آخر إصابة بالغة في يده إثر حادث بمنجم «تازيازت» مساء أمس الثلاثاء.

وحسب بيان لشركة «تازيازت» فإنها “قامت بكل مايلزم لإنقاذ المصاب، وهو في حالة مستقرة تحت الرعاية الطبية”.

وقالت الشركة إنها ستبذل كل ما في وسعها لتحديد الأسباب الدقيقة لهذا الحادث، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذا الحدث المأساوي مرة أخرى. 

وتقدمت الشركة بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد وأصدقائه وزملائه، مشيرة أن هذا يؤكد ضرورة منح الأولوية دائما للسلامة.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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