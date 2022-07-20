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وزير الخارجية الإسباني ألباريس يصل نواكشوط

الهجرة والوضع في الساحل.. ملفات يحملها الوزير الإسباني لانواكشوط

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

وصل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إلى موريتانيا في زيارة تدوم يوما واحدا.

واستقبل ألباريس بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” من طرف السفيرة الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج العالية بنت يحيى منكوس، وسفير موريتانيا المعتمد بمدريد وعدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الإسبانية فإن جولة الوزير ستشمل موريتانيا والسنغال بهدف تعزيز التعاون مع البلدين الشريكين استراتيجيا لإسبانيا.

وسيناقش وزير الخارجية الإسباني مع الموريتانيين ملفات “الهجرة غير الشرعية والأمن في الساحل إضافة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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