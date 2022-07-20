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ازويرات.. وقفة لسائقي الأجرة مطالبة بخفض أسعار المحروقات

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

نظم عشرات من سائقي سيارات الأجرة في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية، للمطالبة بخفض أسعار المحروقات.

ووفق ما نقله مراسل «صحراء ميديا» في المدينة، فإن المحتجين رددوا هتافات مطالبة بخفض سعر المحروقات أو السماح لهم بمضاعفة سعر النقل.

وأضاف أن السلطات اجتمعت يوم أمس وأصدرت محضرا بعدم قبول أي زيادة في أجرة النقل، باعتبار أن «ازويرات لها خصوصيتها وهي أن المحروقات تصلها من مصادر أخرى خارج البلاد وأن سعرها لم يرتفع».

وكانت السلطات في المدينة، قد منعت بشكل كامل رفض زيادة سعر النقل، مبررة ذلك «بأن هامش الربح كان كبيرا بالنسبة للتذكرة القديمة».

وترى السلطات حسب مصادر أنه «ليس من المقبول انتهاز الفرصة من أجل التكسب على حساب المواطن».

وكانت وقفات احتجاجية مماثلة في نواكشوط قد نظمت في الأيام الأخيرة احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنت عنه الحكومة الأسبوع المنصرم.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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