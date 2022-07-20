رئيس الحزب الحاكم يدعو أطر “تامشكط” لإنجاح زيارة “غزواني”

وصل رئيس حزب (الإنصاف)؛ الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه رفقة وفد من قيادة الحزب مساء أمس إلى مقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي، تحضيرا لزيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المقررة غدا الخميس.

وبعد وصوله للمقاطعة اجتمع ولد أييه بالهيئات الحزبية في المقاطعة، حيث أكد على أهمية إنجاح هذه الزيارة الهامة واستقبال الرئيس بمايليق، وفق بيان للحزب الحاكم.

ودعا ولد أييه لإنجاح الحملة الزراعية لهذا العام التي ستنطلق من منطقة “أفله“؛ كما أطلع هيئات الحزب بالمقاطعة على مخرجات مؤتمر الحزب الأخير، وما يجسده التوجه المرتبط بذلك لإنصاف جميع المناضلين والمواطنين؛ حسب البيان.

ويبدأ الرئيس الموريتاني غدا زيارة لتامشكط لإطلاق الحملة الزراعية لهذا العام من منطقة “أفله” التي تعد سلة غذاء المقاطعة.