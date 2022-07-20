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رئيس الحزب الحاكم يدعو أطر “تامشكط” لإنجاح زيارة “غزواني”

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 49 دقيقة

وصل رئيس حزب (الإنصاف)؛ الحزب الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه رفقة وفد من قيادة الحزب مساء أمس إلى مقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي، تحضيرا لزيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المقررة غدا الخميس.

وبعد وصوله للمقاطعة اجتمع ولد أييه بالهيئات الحزبية في المقاطعة، حيث أكد على أهمية إنجاح هذه الزيارة الهامة واستقبال الرئيس بمايليق، وفق بيان للحزب الحاكم.

ودعا ولد أييه لإنجاح الحملة الزراعية لهذا العام التي ستنطلق من منطقةأفله؛ كما أطلع  هيئات الحزب بالمقاطعة على مخرجات مؤتمر الحزب الأخير، وما يجسده التوجه المرتبط بذلك لإنصاف جميع المناضلين والمواطنين؛ حسب البيان.

ويبدأ الرئيس الموريتاني غدا زيارة لتامشكط لإطلاق الحملة الزراعية لهذا العام من منطقةأفلهالتي تعد سلة غذاء المقاطعة.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 49 دقيقة

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