تأجيل جلسة استئناف لمحاكمة “ناشطين”.. والسبب كورونا

علمت «صحراء ميديا» من مصادر خاصة أن مديرية الشؤون الجنائية وإدارة السجون علقت الاستخراجات من جميع السجون حتى الأسبوع المقبل بسبب اكتشاف حالات من كورونا داخل سجن «دار النعيم».

وحسب المصادر فإن القرار اتخذ بعد تعليمات من الطبيب الرئيس للسجون بعدم السماح للسجناء بالخروج للمحاكمة حتى إشعار آخر.

وكانت الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط قد خصصت جلسة اليوم الأربعاء لاستئناف محاكمة ناشطين ومدونين موريتانيين، بعد صدور قرار بسجن بعضهم 4 سنوات، اثنتان منها سارية.