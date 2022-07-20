موريتانيا.. أمطار على مناطق واسعة في ست ولايات

سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أمطارا متفاوتة على مناطق واسعة في 6 ولايات، بلغت في بعضها 65 ميليمترا.

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تكون سحب كثيفة تنتج عنها تساقطات مطرية خلال هذا الأسبوع.

وطلبت الهيئة من المواطنين اليقظة، خاصة الناقلين على المحاور الطرقية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الهشة المعرضة للفيضانات.

ووفق ما أوردت شبكة الاتصال الإداري فإن، الأمطار المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

اقليك اهل بيه……………..67 مم

بانكو…………………..65 مم

الاغاثه…………………..65 مم

بولكلال…………………..65 مم

دار الخير………………..56 مم

اجمانيه…………………..50 مم

اهل امبرني…………………45 مم

المقام…………………….45 مم

امات لعكاريش……………….41 مم

اهل بالات…………………40 مم

امزيميد………………….40 مم

دجيكني………………….40 مم

فينيه…………………..40 مم

كادل…………………..40 مم

بيري بافه………………..37 مم

اقليك اهل امحمد…………….36 مم

اعوينات ازبل………………35 مم

منت احميديت……………..35 مم

لكريع………………….33 مم

اطويل 1………………33 مم

الزرك…………………30 مم

امريشه………………..30 مم

تشليت لكور……………..30 مم

اسكره…………………28 مم

امرج الخير………………27 مم

فصاله………………….26 مم

اشميم………………….25 مم

حاسي البركه………………25 مم

باسكنو………………….25 مم

لحسي لبيظ……………….25 مم

تفرغ زينه………………..25 مم

كوصنه………………….25 مم

لكنيبه……………………25 مم

اقطوعت ابهاه……………….23 مم

عدل بكرو…………………22 مم

لبنيباريه…………………..22 مم

صونداج السالك……………….20 مم

المبروك 1………………….20 مم

المطار……………………..20 مم

حاسي اتيله…………………..20 مم

اطويل……………………..20 مم

اعوينات الراجاط……………….15 مم

بقله……………………….15 مم

بدر السلام……………………15 مم

امريفيكه…………………….15 مم

حاسي اهل عباس………………..15 مم

العين……………………..13 مم

امرج البل…………………13 مم

كصر البركه………………..12 مم

البرباره…………………..10مم

عين اولاد ويس………………10 مم

امبري الدلاح……………….10 مم

الدفعه…………………….10 مم

النعمه……………………07

اكوينيت…………………..07 مم

الاعاثه2………………….06مم

ام لعظام…………………04 مم

شرم الشيخ………………..03 مم

تارومنه 1………………..02 مم

امرج……………………02 مم

تمبدغه……………………02 مم

افيرني……………………02 مم

كوبييى…………………..01 مم

لغظف…………………….01 مم

الحوض الغربي

ازميته……………………..85مم

لعوينات……………………83مم

بوصفيه…………………….67مم

اقليك اولاد حله………………..65مم

اكرنفله…………………….65مم

بالنعمان…………………….65مم

احريجت اهل الشيخ احمد………….60مم

حاسي الامين………………..60مم

المعبوله…………………….50مم

اصليلحيه الشرقيه……………….50مم

ازرافيه…………………….50مم

اخويويره…………………..47مم

محم اجيرب…………………46مم

بغداد……………………..45مم

اصليلحيه الغربيه……………….40 مم

الشلخه……………………..40مم

اكني الزين…………………..40مم

دار السلام……………………38مم

اقليك اسماليل………………….37مم

اقليك ادوعلي…………………..35مم

اكجرت………………………35مم

تورودين……………………..35مم

المطار……………………….35مم

البيظ………………………..35مم

تنحماد……………………….35مم

بيظت الماء…………………….35مم

دمشق……………………….35مم

الفردوس……………………..32مم

ابلمحاظر……………………..30مم

بدمغه……………………….30مم

تجمع اسماليل………………….30مم

البخاخ………………………30مم

امبيديع………………………29مم

الحاسي لحمر…………………..28مم

عرفات………………………27مم

ادويراره………………………27مم

كونكل………………………25مم

فوكس………………………25مم

حاسي حمادي………………….25مم

تشليت البركه………………….25مم

ادموش……………………..25مم

اكنيتير……………………..25مم

البصره…………………….25مم

النايليه…………………….23مم

لعيون…………………….20مم

الشام……………………..20مم

مكانت…………………….18مم

اقليك اهل اودج………………15مم

اطويل…………………….15مم

اشويف 1………………….12مم

الطينطان…………………..11مم

الصوانه……………………10مم

الدخله…………………….08مم

حفرت تادريصه……………….07مم

بغداد……………………..07مم

ام لحبال…………………..04مم

كوبني…………………….02مم

مدبوكو…………………..02مم

لعصابه

لكويسي…………………73 مم

لعويجه اهل اعيمر……………71 مم

بوسريويل………………..65 مم

افام لخذيرات………………56 مم

تناهه…………………..55 مم

تاهميره………………….50 مم

التيسان…………………..45 مم

بير البركه…………………40 مم

الخلوه……………………40 مم

كاراله بيري………………..36 مم

ام القرى………………….36 مم

لبحير……………………35 مم

ديسكي 1…………………35 مم

ورنكل اهل معطله…………….32 مم

صفى اندجاي……………….30 مم

ارشان حمود………………..30 مم

ابلهراتك…………………..30 مم

متريوقه الطلابه………………27 مم

هامد…………………….26 مم

كاقي…………………….25 مم

ام اتويزيه………………….22 مم

اكويره الدرديري………………20 مم

تشليت اهل لمير………………20 مم

ابلاجميل…………………..18 مم

بو دراعه………………….15 مم

اكليبيت اهل الدين……………..13 مم

احسي الطين…………………12 مم

لبنيه……………………..12 مم

طفره اكريديد………………..11 مم

لعويسي…………………..11 مم

انواملين…………………..10 مم

الرك…………………….10 مم

السنهوري…………………10 مم

كنكوصه………………….08 مم

دقفك اهل امبارك……………..07 مم

كيفه…………………….07 مم

طفره…………………….05 مم

كوركول

سيال كابابى………………….50مم

مونكل……………………..33مم

اجخ………………………30مم

ميت البير…………………..30مم

السيال اورومورو………………..28مم

مفتاح الخير……………………20مم

كورجومه…………………….15مم

بطحت ميت…………………..15مم

اكراع الفيل……………………15مم

لكصيبه 1……………………12مم

ودجى بوصيابى…………………10مم

اجريكاية…………………….10مم

الفدره………………………10مم

بعسله……………………….10مم

كيهيدي………………………09مم

تجمع افدجار……………………09مم

اودي لوط…………………….08مم

دار السلام…………………….08مم

اندجاجبني كانديكا………………..08مم

العكريش…………………….07مم

مقامه………………………04مم

ازكيلم………………………04مم

امبود………………………04مم

بتك اهل اليماني……………….04مم

لمسيكم…………………….03مم

لبراكنه

باكودين……………………54 مم

لمبيديع……………………53 مم

افوندو…………………….45 مم

امبان…………………….43 مم

انيابينه…………………….30 مم

بلوار……………………..20 مم

بوشامه…………………….15 مم

سوروماله……………………10 مم

ادباي الحجاج…………………..03 مم

لبير………………………02 مم

بغداد……………………..02 مم

القربان 1…………………..02 مم

كيدي ماغه

واعرت اهل لكحل……………….55 مم

تاشوط………………………47 مم

اجار……………………….31 مم

ول امبني ادباي…………………27 مم

حاسي شكار…………………..24 مم

اهل يربه……………………24 مم

تينل دجبايه……………………20 مم

واعرت اهل امحيميد………………18 مم

اكوينيت……………………..18 مم

جاطل 1…………………….16 مم

بوكول……………………..15 مم

ارتمو………………………11 مم

اجار اهل سالم………………….10 مم

دجاله……………………….07 مم

شلخت اهل اخيارهم……………….07 مم

دجيبابه…………………….03 مم