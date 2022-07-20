موريتانيا.. أمطار على مناطق واسعة في ست ولايات
سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، أمطارا متفاوتة على مناطق واسعة في 6 ولايات، بلغت في بعضها 65 ميليمترا.
وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تكون سحب كثيفة تنتج عنها تساقطات مطرية خلال هذا الأسبوع.
وطلبت الهيئة من المواطنين اليقظة، خاصة الناقلين على المحاور الطرقية، مشيرة إلى ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الهشة المعرضة للفيضانات.
ووفق ما أوردت شبكة الاتصال الإداري فإن، الأمطار المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، جاءت على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
اقليك اهل بيه……………..67 مم
بانكو…………………..65 مم
الاغاثه…………………..65 مم
بولكلال…………………..65 مم
دار الخير………………..56 مم
اجمانيه…………………..50 مم
اهل امبرني…………………45 مم
المقام…………………….45 مم
امات لعكاريش……………….41 مم
اهل بالات…………………40 مم
امزيميد………………….40 مم
دجيكني………………….40 مم
فينيه…………………..40 مم
كادل…………………..40 مم
بيري بافه………………..37 مم
اقليك اهل امحمد…………….36 مم
اعوينات ازبل………………35 مم
منت احميديت……………..35 مم
لكريع………………….33 مم
اطويل 1………………33 مم
الزرك…………………30 مم
امريشه………………..30 مم
تشليت لكور……………..30 مم
اسكره…………………28 مم
امرج الخير………………27 مم
فصاله………………….26 مم
اشميم………………….25 مم
حاسي البركه………………25 مم
باسكنو………………….25 مم
لحسي لبيظ……………….25 مم
تفرغ زينه………………..25 مم
كوصنه………………….25 مم
لكنيبه……………………25 مم
اقطوعت ابهاه……………….23 مم
عدل بكرو…………………22 مم
لبنيباريه…………………..22 مم
صونداج السالك……………….20 مم
المبروك 1………………….20 مم
المطار……………………..20 مم
حاسي اتيله…………………..20 مم
اطويل……………………..20 مم
اعوينات الراجاط……………….15 مم
بقله……………………….15 مم
بدر السلام……………………15 مم
امريفيكه…………………….15 مم
حاسي اهل عباس………………..15 مم
العين……………………..13 مم
امرج البل…………………13 مم
كصر البركه………………..12 مم
البرباره…………………..10مم
عين اولاد ويس………………10 مم
امبري الدلاح……………….10 مم
الدفعه…………………….10 مم
النعمه……………………07
اكوينيت…………………..07 مم
الاعاثه2………………….06مم
ام لعظام…………………04 مم
شرم الشيخ………………..03 مم
تارومنه 1………………..02 مم
امرج……………………02 مم
تمبدغه……………………02 مم
افيرني……………………02 مم
كوبييى…………………..01 مم
لغظف…………………….01 مم
الحوض الغربي
ازميته……………………..85مم
لعوينات……………………83مم
بوصفيه…………………….67مم
اقليك اولاد حله………………..65مم
اكرنفله…………………….65مم
بالنعمان…………………….65مم
احريجت اهل الشيخ احمد………….60مم
حاسي الامين………………..60مم
المعبوله…………………….50مم
اصليلحيه الشرقيه……………….50مم
ازرافيه…………………….50مم
اخويويره…………………..47مم
محم اجيرب…………………46مم
بغداد……………………..45مم
اصليلحيه الغربيه……………….40 مم
الشلخه……………………..40مم
اكني الزين…………………..40مم
دار السلام……………………38مم
اقليك اسماليل………………….37مم
اقليك ادوعلي…………………..35مم
اكجرت………………………35مم
تورودين……………………..35مم
المطار……………………….35مم
البيظ………………………..35مم
تنحماد……………………….35مم
بيظت الماء…………………….35مم
دمشق……………………….35مم
الفردوس……………………..32مم
ابلمحاظر……………………..30مم
بدمغه……………………….30مم
تجمع اسماليل………………….30مم
البخاخ………………………30مم
امبيديع………………………29مم
الحاسي لحمر…………………..28مم
عرفات………………………27مم
ادويراره………………………27مم
كونكل………………………25مم
فوكس………………………25مم
حاسي حمادي………………….25مم
تشليت البركه………………….25مم
ادموش……………………..25مم
اكنيتير……………………..25مم
البصره…………………….25مم
النايليه…………………….23مم
لعيون…………………….20مم
الشام……………………..20مم
مكانت…………………….18مم
اقليك اهل اودج………………15مم
اطويل…………………….15مم
اشويف 1………………….12مم
الطينطان…………………..11مم
الصوانه……………………10مم
الدخله…………………….08مم
حفرت تادريصه……………….07مم
بغداد……………………..07مم
ام لحبال…………………..04مم
كوبني…………………….02مم
مدبوكو…………………..02مم
لعصابه
لكويسي…………………73 مم
لعويجه اهل اعيمر……………71 مم
بوسريويل………………..65 مم
افام لخذيرات………………56 مم
تناهه…………………..55 مم
تاهميره………………….50 مم
التيسان…………………..45 مم
بير البركه…………………40 مم
الخلوه……………………40 مم
كاراله بيري………………..36 مم
ام القرى………………….36 مم
لبحير……………………35 مم
ديسكي 1…………………35 مم
ورنكل اهل معطله…………….32 مم
صفى اندجاي……………….30 مم
ارشان حمود………………..30 مم
ابلهراتك…………………..30 مم
متريوقه الطلابه………………27 مم
هامد…………………….26 مم
كاقي…………………….25 مم
ام اتويزيه………………….22 مم
اكويره الدرديري………………20 مم
تشليت اهل لمير………………20 مم
ابلاجميل…………………..18 مم
بو دراعه………………….15 مم
اكليبيت اهل الدين……………..13 مم
احسي الطين…………………12 مم
لبنيه……………………..12 مم
طفره اكريديد………………..11 مم
لعويسي…………………..11 مم
انواملين…………………..10 مم
الرك…………………….10 مم
السنهوري…………………10 مم
كنكوصه………………….08 مم
دقفك اهل امبارك……………..07 مم
كيفه…………………….07 مم
طفره…………………….05 مم
كوركول
سيال كابابى………………….50مم
مونكل……………………..33مم
اجخ………………………30مم
ميت البير…………………..30مم
السيال اورومورو………………..28مم
مفتاح الخير……………………20مم
كورجومه…………………….15مم
بطحت ميت…………………..15مم
اكراع الفيل……………………15مم
لكصيبه 1……………………12مم
ودجى بوصيابى…………………10مم
اجريكاية…………………….10مم
الفدره………………………10مم
بعسله……………………….10مم
كيهيدي………………………09مم
تجمع افدجار……………………09مم
اودي لوط…………………….08مم
دار السلام…………………….08مم
اندجاجبني كانديكا………………..08مم
العكريش…………………….07مم
مقامه………………………04مم
ازكيلم………………………04مم
امبود………………………04مم
بتك اهل اليماني……………….04مم
لمسيكم…………………….03مم
لبراكنه
باكودين……………………54 مم
لمبيديع……………………53 مم
افوندو…………………….45 مم
امبان…………………….43 مم
انيابينه…………………….30 مم
بلوار……………………..20 مم
بوشامه…………………….15 مم
سوروماله……………………10 مم
ادباي الحجاج…………………..03 مم
لبير………………………02 مم
بغداد……………………..02 مم
القربان 1…………………..02 مم
كيدي ماغه
واعرت اهل لكحل……………….55 مم
تاشوط………………………47 مم
اجار……………………….31 مم
ول امبني ادباي…………………27 مم
حاسي شكار…………………..24 مم
اهل يربه……………………24 مم
تينل دجبايه……………………20 مم
واعرت اهل امحيميد………………18 مم
اكوينيت……………………..18 مم
جاطل 1…………………….16 مم
بوكول……………………..15 مم
ارتمو………………………11 مم
اجار اهل سالم………………….10 مم
دجاله……………………….07 مم
شلخت اهل اخيارهم……………….07 مم
دجيبابه…………………….03 مم