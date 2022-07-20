رئيس أرباب العمل: غزواني وعد بتخفيض أسعار المحروقات 

قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وعد بالعدول عن تخفيض دعم المحروقات، عند حدوث أي تغيير على مستوى الأسعار عالميا.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرها ولد الشيخ أحمد اليوم الأربعاء، تعليقا على لقاء خص به ولد الغزواني المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد أرباب العمل، أمس الثلاثاء.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن الرئيس استعرض “بتفصيل انعكاسات ارتفاع الأسعار عالميا على المستوى المحلي والتي دعت الحكومة لتخفيض دعم المحروقات بنسبة ثلاثين بالمائة، مع الإبقاء على نسبة سبعين في المائة من الدعم”.

وأوضح ولد الشيخ أحمد أن “الأمر يرتبط بالتعاطي مع ظرفية خاصة”.

ولد الشيخ أحمد قال إن اللقاء الذي جمعهم بالرئيس كان مناسبة «ثمينة للاستماع إلى الرؤية الأصيلة لفخامته في ترقية وتطوير القطاع الخاص كرافعة للتنمية».

وقال ولد الشيخ إن الرئيس دعا القطاع الخاص لمواكبة السلطات العمومية في هذا السياق للتخفيف من انعكاسات ارتفاع الأسعار عالميا على المواطنين المحليين والفئات الهشة خصوصا.

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن أرباب العمل أكدوا للرئيس إرادتهم الحازمة في مواكبة وتدعيم الجهود الحكومية النوعية الهادفة لتطويق تلك الانعكاسات بكل ما تتطلبه من روح وطنية واضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد استقبل مساء أمس الثلاثاء، بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط، المكتب التنفيذي الجديد لأرباب العمل الموريتانيين.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء الموريتانية (رسمية) أن ولد الغزواني هنأ أعضاء المكتب على انتخابهم من طرف المؤتمر الأخير واشاد بأهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص بإعتباره شريكًا وفاعلا اقتصاديا أصيلا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرئيس جدد استمرارية الدولة في العمل علي دعم وترقية القطاع مذكرا بضرورة «أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والحس الوطني في مواجهة الآثار السلبية لمختلف الأزمات التي يمر بها عالمنا اليوم»..

ويأتي هذا اللقاء في ظل موجة ارتفاع الأسعار في البلاد، خصوصا بعد رفع الحكومة الدعم الجزئي للمحروقات.