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أخباركوفيد19

موريتانيا.. تسجيل 76 إصابة جديدة بكورونا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 54 دقيقة

سجلت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم الأربعاء، 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت 196 حالة شفاء.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1417 فحصا، منها 1359 فحصا سريعا، و 58 فحصا مخبريا.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة وصلت إلى 1343 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62032، وعدد حالات الشفاء 59700، بينما تم تسجيل 989 حالة وفاة.

في غضون ذلك تواصل السلطات الحملة الوطنية للتطعيم، التي أطلقتها مؤخرا، حيث بلغ مجموع المطعمين 192151 شخصا، في إطار الهدف، الذي رسمته الوزارة وهو 179509 أشخاص.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة على النحو التالي:

عيون العتروس         8

باركيول                   2

كرو                         2

كيفة                       8

مقامة                     3

الاك                        3

مقطع لحجار           2

أطار                       4

ودان                      1

نواذيبو                   4

تجكجة                  2

الزويرات                1

اكجوجت               2

لكصر                     6

تفرغ زينه             10

عرفات                  1

الميناء                  1

الرياض                2

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 54 دقيقة

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