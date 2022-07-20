موريتانيا.. تعيينات في ثلاث وزارات (أسماء)

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، عدة تعيينات في ثلاث وزارات، هي الصحة والتجارة والإسكان.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

مركز استطباب كيهيدي

المدير: د. محمد المصطفى الحسن ابراهيم، مدير مساعد مركز استطباب تجكجة سابقا

المدير مساعد: د.تقي الله أبنو ، جراح مركز استطباب روصو سابقا

مركز استطباب تجكجة

المدير: سيداتي أعمر جوده، مدير مساعد لنفس المركز سابقا.

المدير مساعد: د. الخليل أحمد حبت، طبيب في نفس المركز سابقا

مركز استطباب ألاك

المدير: د.محمد غالي عبدي أجيد، طبيب رئيس مركز تيارت الصحي سابقا

وزارة التجارة

مكلفة بمهمة: السالكة سيدي العالم، مسؤولة برنامج ترقية السياحة بالمفوضية العامة للمعارض سابقا.

الإدارة المركزية

مديرية ترقية التجارة الخارجية

المدير: محمد الأمين الفايده، مدير مساعد نفس المديرية سابقا.

المدير المساعد: عبد العزيز الشيخ، رئيس مصلحة السجل المركزي للتجارة

مديرية المقاييس وترقية الجودة

المدير: محمد الأمين ولد شامخ، أستاذ جامعي.

وزارة الإسكان

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

–المجتبى ولاته، مستشار فني مكلف بالإسكان سابقا.

– السلك ولد شيخن، مفتش داخلي سابقا.

المستشار الفني المكلف بالعمران: عبد الرحمن أحمد المختار، مدير عام مساعد للإسكان والعمران سابقا.

المفتشية العامة

المفتش العام: محمد اليدالي الحسين، مدير الأشغال بالمديرية العامة للبنيات والتجهيزات العمومية سابقا.

مفتش : جدو ولد حجبو، مفتش سابقا.