موريتانيا.. تعيينات في ثلاث وزارات (أسماء)
أجرى مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، عدة تعيينات في ثلاث وزارات، هي الصحة والتجارة والإسكان.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
وزارة الصحة
المؤسسات العمومية
مركز استطباب كيهيدي
المدير: د. محمد المصطفى الحسن ابراهيم، مدير مساعد مركز استطباب تجكجة سابقا
المدير مساعد: د.تقي الله أبنو ، جراح مركز استطباب روصو سابقا
مركز استطباب تجكجة
المدير: سيداتي أعمر جوده، مدير مساعد لنفس المركز سابقا.
المدير مساعد: د. الخليل أحمد حبت، طبيب في نفس المركز سابقا
مركز استطباب ألاك
المدير: د.محمد غالي عبدي أجيد، طبيب رئيس مركز تيارت الصحي سابقا
وزارة التجارة
مكلفة بمهمة: السالكة سيدي العالم، مسؤولة برنامج ترقية السياحة بالمفوضية العامة للمعارض سابقا.
الإدارة المركزية
مديرية ترقية التجارة الخارجية
المدير: محمد الأمين الفايده، مدير مساعد نفس المديرية سابقا.
المدير المساعد: عبد العزيز الشيخ، رئيس مصلحة السجل المركزي للتجارة
مديرية المقاييس وترقية الجودة
المدير: محمد الأمين ولد شامخ، أستاذ جامعي.
وزارة الإسكان
ديوان الوزير
مكلفون بمهام:
–المجتبى ولاته، مستشار فني مكلف بالإسكان سابقا.
– السلك ولد شيخن، مفتش داخلي سابقا.
المستشار الفني المكلف بالعمران: عبد الرحمن أحمد المختار، مدير عام مساعد للإسكان والعمران سابقا.
المفتشية العامة
المفتش العام: محمد اليدالي الحسين، مدير الأشغال بالمديرية العامة للبنيات والتجهيزات العمومية سابقا.
مفتش : جدو ولد حجبو، مفتش سابقا.