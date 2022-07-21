موريتانيا .. الحكومة تقرر إنشاء مدرسة عليا للتجارة

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم سير عمل مدرسة الدراسات العليا للتجارة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذه المشروع يجسد التزاما انتخابيا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وذكر البيان أن هذه المدرسة ستكون أول مؤسسة للتعليم العالي متخصصة في تكوين الأطر الاكفاء والمؤهلين تأهيلا عاليا في مختلفالتخصصات المتعلقة بالتجارة.

وصادق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط العصرية والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.

يهدف هذا المشروع لتعديل بعض ترتيبات المرسوم 2016-138 بتاريخ 21 يوليو 2016 المنشئ لجامعة نواكشوط العصرية إلى جملة من الإجراءات ستمكن الهيكل التنظيمي للجامعة من مواكبة الاختصاصات المطلوبة وبناء عليه تحل تسمية جامعة نواكشوط محل تسمية جامعة نواكشوط العصرية..