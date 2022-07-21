غزواني في تامشكط لإطلاق حملة زراعية بأربعين مليار أوقية

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس، منطقة لكراير في مقاطعة تامشكط شرقي البلاد، لإطلاق الحملة الزراعية لموسم 2022 – 2023.

ويرافق ولد الغزواني وفد يضم كلا من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، ووزير الزراعة آمادو بوكار سوكو، ومفوضة الأمن الغذائي توتُ خطري.

كما يرافق ولد الغزواني المستشاران برئاسة الجمهورية، الناني ولد أشروقة، ومحمد ولد عبد الفتاح والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية صالح ولد دهماش والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد أحمد.

وتسعى الحكومة في إطار الحملة الزراعية لزراعة 80 ألف هكتار من الأرز لتغطية نسبة 93٪ من الاحتياجات الوطنية و8000 هكتار من الخضروات لتغطية نسبة 59٪ من الاحتياجات الوطنية وتأهيل حوالي 15000 هكتار من واحات النخيل لتغطية نسبة 55٪ من حاجيات البلاد من التمور.

وقالت الحكومة إنها ستزرع في إطار هذه الحملة 4000 هكتار من محصول القمح و540 هكتار من الأعلاف الخضراء.

وقدرت الحكومة التكلفة الإجمالية لهذه الحملة بأكثر من 40 مليار أوقية ستتحملها خزينة الدولة.

وقال وزير الزراعة آمادو بوكار سوكو، في وقت سابق إن الأنشطة المبرمجة في هذه الحملة ستمكن من زيادة الإنتاج ومن خلق أكثر من 52000 فرصة عمل موسمية واستفادة أكثر من مليون و600 ألف مواطن بشكل غير مباشر من الأنشطة الزراعية.

وأضاف الوزير أن لجنة دائمة للمتابعة والتقييم ستشكل للقيام بإعداد خطة عمل تشمل جدولة زمنية لبعثات التقييم طيلة الحملة وعند نهايتها.

وذكر الوزير بأن إعداد البيان المتعلق بالحملة الزراعية لموسم 2022-2023 تم بناء على مخرجات الورشة الوطنية للتخطيط والبرمجة التي نظمت في نواكشوط بداية الشهر الجاري والتي شارك فيها كافة الفاعلين في القطاع الزراعي والشركاء الفنيين والماليين.