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موريتانيا.. الحكومة توقع مذكرة تفاهم حول «قطار نواكشوط»

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وقعت الحكومة الموريتانية،  اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة المقاولون العرب تتعلق بمشروع إنشاء «قطار نواكشوط» أو «ترام مدينة نواكشوط».

ووقع المذكرة عن الجانب الموريتاني، وزير التجهيز والنقل، المختار ولد اليدالي، ورئيس مجلس إدارة المقاولون العرب السيد فاروق عن الشركة المصرية. 

ويهدف هذا المشروع إلى بناء خطين يبلغ طول كل منهما 22,5 كلم ويربط أحدهما ما بين نهاية مقاطعة توجنين وجامعة نواكشوط العصرية بمقاطعة تفرغ زينه مرورا بوسط المدينة.

أما الخط الثاني سيكون ما بين ملتقى «باماكو» بمقاطعة الرياض وملتقى طرق الحي الساكن بمقاطعة دار النعيم مرورا بالأجزاء الفاصلة بينهما من العاصمة.

وقال القائمون على المشروع إن القطار سيكون له الأثر الكبير والإيجابي في المحافظة على البيئة، عبر التقليل من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري، إضافة إلى المساهمة في انسيابية حركة مرور الأشخاص، وتدعيم قطاع السياحة في موريتانيا.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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