وزير الصحة: احتياطي الأدوية يغطي 6 أشهر وسنبني 4 مستشفيات

قال وزير الصحة الموريتاني المختار ولد داهي، إن مخزون موريتانيا من الأدوية حاليا يغطي الحاجة لمدة 6 أشهر، أي ما يعادل قيمة 8 مليارات من الأوقية، مؤكدا على توفر 90 في المائة من أدوية الأمراض المزمنة.

الوزير كان يرد على سؤال في البرلمان حول إن كانت هناك مؤشرات تدل على تحسن المنظومة الصحية في البلد،وقال في هذا السياق إنه في مجال البنية التحتية يتم العمل حاليا على بناء أربع مستشفيات سينطلق العمل فيها قريبا.

وكشفت الوزير أن “مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز” سينطلق البناء فيه قريبا، وسيكون بسعة 800 سرير.

وأضاف الوزير في عرضه أمام الجمعية الوطنية أن مجموع المواطنين الذين يستفيدون من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي وصل اليوم مليون و200 شخص من أصل 603 أشخاص عام 2019، من ضمنهم 100 ألف شخص من المعوزين تعهد رئيس الجمهورية بتأمينهم من خلال المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافة الأقصاء “تآزر”.

وأضاف أن الصندوق يتكفل بتأمين صحي شامل بسنبة 100 في المائة للأشخاص الذين يتم علاجهم خارج الدولة، مشيرا أن تعهدات الرئيس الموريتاني في مجال التأمين الصحي الشامل بلغت مراحل متقدمة وتمت زيادة عدد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي خلال السنوات الأخيرة بنسبة 100 في المائة.

وأوضح أن قطاعه يسعى إلى تأمين 500 ألف شخص في أفق 2024، لدى الصندوق الوطني للتأمين التضامني.

وقال إن كل مراكز الاستطباب والمستشفيات العمومية والخصوصية وبعض الصيدليات تتعامل مع الصندوق بشكل مباشر، حيث يمكن للمؤمن دفع النسبة المقررة وهي 10 في المائة فقط.