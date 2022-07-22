(HADINA RIMTIC) تعلن عن أسماء الشركات المستفيدة من برنامج ريادة الاعمال الزراعية

أعلنت حاضنة ريم تيك عن 10 شركات/شركات ناشئة ستستفيد من برنامج ريادة الأعمال الزراعية.

وينفذ هذا البرنامج بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ويهدف إلى المساهمة في تطوير ريادة الاعمال الزراعية، من خلال تشجيع إيجاد حلول مبتكرة لبعض تحديات القطاع وتتكيف مع الواقع الموريتاني..

وتتمثل أهداف البرنامج فيما يلي:

-المساهمة في تطوير الشركات الناشئة والشركات الزراعية والأغذية الزراعية في موريتانيا ؛

– تحفيز وتوجيه الشباب لاغتنام الفرص المتاحة في مجمل السلسلة الإنتاجية الزراعية،

– تمكين الجهات الفاعلة في القطاع من فهم أهمية الوسائل الرقمية لتعزيز الإنتاجية والشمولية في القطاع الزراعي.

ولتحقيق هذه الاهداف، دخلت الحاضنة في شراكة مع العديد من الجهات الفاعلة المحلية والدولية في مختلف مجالات ريادة الأعمال الزراعية: المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو(ISET de ROSSO)، وبري تيك ( Byretech وهي واحدة من أكبر مراكز التكنولوجيا المتخصصة في ريادة الأعمال الزراعية في الشرق الأوسط).

يتكون برنامج AGRIENTREPRENEURSHIP PROGRAM من عدة عناصر:

– برنامج دعم الشركات/ الشركات الناشئة لمدة ستة أشهر (6)، يهدف الى مواكبة رواد اعمال نموذجيين ومساعدتهم على تحسين الانتاجية والتوسع في السوق وتسليط الضوء على فعالية ما يقومون به.

– إنشاء مركز للمعلومات الزراعية «SMART AGRICULTUR CENTER : «من اجل تطوير استخدام التكنلوجيا في الزراعة. والذي يهدف إلى استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة لدعم المزارعين للوصول إلى السوق، إلى المعلومات، وإلى جمع البيانات الضرورية لإنتاجيتهم. كاستخدام الطائرات المسيرة والمنصات الرقمية لتسويق وتحليل البيانات. ستمكن هذه التجربة من تقييم قابلية القطاع لاستخدام الرقمنه والتكنلوجيا.

وسيتم تنفيذ النشاط التجريبي ل«SMART AGRICULTUR CENTER» في منطقة الترارزة المعروفة بإمكاناتها وديناميتها الزراعية الكبيرة، بالشراكة مع المعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروصو.

ومن خلال هذه الشراكة مع حاضنة ريم تيك تتوقع منظمة الأغذية والزراعة (/FAOالفاو) تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تفتح آفاقا جديرة بالثناء لتحسين الإنتاج في قطاع الزراعة والأغذية الزراعية.

قائمة الشركات/الشركات الناشئة المختارة للبرنامج:

-ANDI-AGRO.sarl (Njuman): تحويل المنتجات المحلية إلى منتجات غذائية مدعمة بالفيتامينات والمعادن (الدقيق المدعم، أغذية الأطفال…)،

– RIM-COMPOST: تثمين وتحويل المنتجات الثانوية لبساتين النخيل إلى أسمدة عضوية

-BetaClic: خدمات الترقيم و التتبع الرقمي للمواشي.

-Drone Services : توفير خدمة عالية الدقة لجمع البيانات الزراعية من خلال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار (درون)،

– Rim agroecologie & services: إنتاج وتسويق الفاكهة الاستوائية (البابايا)

-K.D Agribusness: تحويل المنتجات المحلية (الكارور) إلى غذاء المواشي.

-MoringAfrik: إنتاج و تحويل وتسويق المنتجات القائمة على نبتة بان زيتوني(Moringa)،

-Tekhaw N’Yokuté: إنتاج وتسويق (الفلفل، الفلفل الحار)، الترارزة.

-Waly-Aqua: مزرعة اسماك نموذجية في الوسط الريفي.

-Irrigation Caravan: تصنيع عربه متنقلة لحمل الادوات الزراعية.