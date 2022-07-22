تتألف من سبعة أشخاص.. الشرطة تفكك «عصابة إجرامية»

أعلنت الشرطة الموريتانية في العاصمة نواكشوط، تفكيك «عصابة إجرامية» تتألف من سبعة أشخاص، كانت تمتهن السرقة والسطو والحرابة.

الشرطة في بيان لها قالت إن «العصابة مسؤولة عن خطف سيارة لمواطنة عربية مقيمة في نواكشوط، وهي التي تم تداولهاعلى نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضحت أنها كانت تنشط في مجال «السرقة والكسر والحرابة واستعمال المخدرات وانتهاك حرمات الله».

وأضافت أن «العصابة نفذت عدة عمليات سرقة و تلصص بمناطق مختلفة من العاصمة نواكشوط».

وجرت العملية وفق ما أوردته الشرطة بالتنسيق بين فرق البحث التابعة للإدارتين الجهويتين لأمن ولايتي نواكشوط الغربية والشمالية.

وأشارت إلى أن الموقوفين «تمت إحالتهم أمس الخميس إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية».

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في الأيام الأخيرة مقاطع مصورة لسيارة «مجهولة» تجوب الشوارع وتحتال على محطات البنزين.