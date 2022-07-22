هجوم على قاعدة “كاتي” العسكرية في مالي

شهدت قاعدة “كاتي” العسكرية المالية مواجهات قوية فجر اليوم الجمعة، استمرت لساعة قبل عودة الهدوء للمنطقة الواقعة خارج العاصمة باماكو.

وحسب شهود عيان فإن طائرات عسكرية حلقت فوق القاعدة، وشوهدت أعمدة الدخان تنتشر في المكان.

و حذرت السفارة الفرنسية رعاياها عبر الرسائل القصيرة من “هجوم مستمر في كاتي” ، وأوصت بتوخي الحذر.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية ، “في حوالي الساعة الخامسة صباحا هاجم مسلحون مجهولون بلدة كاتي“.

وأكد ساكن آخر وثالث يعيش في هذه المدينة العسكرية: “أيقظنا الرصاص في الساعة الخامسة صباحًا وأصوات الانفجارات ، ولا نعرف ماالذي يحدث“: “معسكرنا يتعرض للهجوم“.

بينما انتشرت القوات الخاصة المالية في محيط القاعدة وفي طريق المطار الساعة الثامنة صباحا؛في حين كانت مروحيتان للجيش تحلقان في سماء المدينة.