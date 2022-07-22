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أخبار

هجوم على قاعدة “كاتي” العسكرية في مالي

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 48 دقيقة

شهدت قاعدةكاتيالعسكرية المالية مواجهات قوية فجر اليوم الجمعة، استمرت لساعة قبل عودة الهدوء للمنطقة الواقعة خارج العاصمة باماكو.

وحسب شهود عيان فإن طائرات عسكرية حلقت فوق القاعدة، وشوهدت أعمدة الدخان تنتشر في المكان.

و حذرت السفارة الفرنسية رعاياها عبر الرسائل القصيرة منهجوم مستمر في كاتي، وأوصت بتوخي الحذر.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ، مفضلا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية ،في حوالي الساعة الخامسة صباحا هاجم مسلحون مجهولون بلدة كاتي“.

وأكد ساكن آخر وثالث يعيش في هذه المدينة العسكرية: “أيقظنا الرصاص في الساعة الخامسة صباحًا وأصوات الانفجارات ، ولا نعرف ماالذي يحدث“: “معسكرنا يتعرض للهجوم“.

بينما انتشرت القوات الخاصة المالية في محيط القاعدة وفي طريق المطار  الساعة الثامنة صباحا؛في حين كانت مروحيتان للجيش تحلقان في سماء المدينة.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 48 دقيقة

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