أمطار على أربع ولايات في موريتانيا

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليم الجمعة تسجيل كميات من الأمطار على مناطق واسعة من البلاد، تجاوزت في بعضها 85 مم.

ووفق مانشرت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة، فإن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تساقطات مطرية معتبرة، وكانت على النحو التالي:

الحوض الشرقي

فينيه ………………..85 مم

حاسي اهل المبدوع ………………..50 مم

منت احميديت …………………….25 مم

اقليك اهل امحمد …………………………….24 مم

اعوينات ازبل …………………..22 مم

اجمانيه ……………………………..20 مم

اقطوعت ابهاه ………………………..15 مم

الحوض الغربي

كتول ………………………….55 مم

طلي لخظر ……………….50 مم

الصط ………………………….43 مم

دار السلامه ……………..40 مم

كوبني ……………………37 مم

صدر ابيظ ………………………36 مم

مدبوكو …………………….35 مم

افلانيه ……………………………..25 مم

امنيصرات الجديده ………….20 مم

اكجرت ……………………..15 مم

كوكي ………………………….12 مم

ترمسه …………………………..10 مم

اطويل ……………………….08 مم

بغداد ………………………….07 مم

لعيون ………………………….02 مم

عين فربه …………………………01 مم

لعصابه

هامد ………………………80 مم

ارشان حمود …………………..54 مم

اكليبيت اهل الدين …………………53 مم

طفره اكريديد …………………..50 مم

فرع اهل احمد ………………….40 مم

ورنكل اهل معطل …………………….34 مم

اودي الطلابه ………………….30 مم

اكوينيت ………………………30 مم

متريوقت الطلابه ………………..30 مم

لكويسي ………………………..30 مم

ابلاجميل ………………………….30 مم

فنتشلي …………………….30 مم

اتيله ………………………25 مم

ام القرى ………………….17 مم

الطلحايه ………………….15 مم

كارا الله ……………….15 مم

شنقيطي ………………………..15 مم

اعويجت اهل اعيمر …………..13 مم

بوسريويل ………………………12 مم

ازويره ……………..12 مم

ام العكريش ……………………12 مم

بدراعه …………………….12 مم

كيكيه …………………….10 مم

مقطع اسفيره ……………….09 مم

مجب اهل ابيه …………….06 مم

كيدي ماغه

بالنعمان 1 …………………75 مم

بايدجام ………………….70 مم

كدجول ………………..69 مم

ابير اهل اعمر ……………….68 مم

متعيلك المدن ……………….68 مم

اهل بوالحيه …………..61 مم

الشلخه …………………60 مم

ابير افرا ………………60 مم

الملكه ………….. …55 مم

قابو ………………….52 مم

اهل سكابه ………………50 مم

اماكه اهل المختار ……………48 مم

بؤته …………………..40 مم

سيلبابي ………………..40 مم

التكتاكه ……………….40 مم

التكتاكه صمب انكومو ………..40 مم

المصكول ………………..38 مم

سلوقو ……………37 مم

المسلم ……………37 مم

سابو سيرى ……………37 مم

كرفافه …….. ….36 مم

لكليبيه ……….. …36 مم

النبيه …………. …36 مم

دجكي ………… …..36 مم

اهل ابريك …….. …..35 مم

كالينيورو …………. …35 مم

بولده …………………35 مم

كنكو………… ……….35 مم

الشيه 2 ………………..33 مم

لمبغدد …………………32 مم

الكتان …………………31 مم

كمب انضاو ………..31 مم

الشرفه …………………30 مم

سد الماء ………………30 مم

مدن لغلال ………….30 مم

حمد الله ………………30 مم

تقاده …………………30 مم

دانكرمو ………………28 مم

متعيلك ادباي …………..27 مم

تاشوط ……………….26 مم

اهل الحسن ………….25 مم

اكوانيت ………………25 مم

حاسي البقره الواد…………..25 مم

حاسي شكار …………..22 مم

اهل صمب……………..22 مم

سلو ………………….21 مم

واعرت اهل لكحل…………21 مم

الصوفي ……………….20 مم

بودجبايه ………………20 مم

ابحيره 1 ………………19 مم

ول ينج……………….17 مم

بتنده…………………16 مم

سنو……………….. 15 مم

اهل المين…………….. 15 مم

اويد اجريد……………..15 مم

الخشبايه………………15 مم

سابو سيرى…………..12 مم

دجاليبه……………….11 مم

دجيكوني …………….11 مم

اجار اهل سالم ………..11 مم

بورودي ……………….10 مم

اهل عيس باب…………..10 مم

كلينكمو ……………….10 مم

لحرج دجام جام…………..10 مم

ارتمو…………………09 مم

صانييى انجيري…………..08 مم

اهل يربه………………07 مم

اياك ……………….07 مم

كوراي ……………..06 مم

تينل دجبايه……………..05 مم

ومبو …………………03 مم