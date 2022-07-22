موريتانيا تتسلم مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني

تسلمت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة، مليون جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، مقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي، إن هذه الدفعة «تضاف إلى كميات الجرعات التي بلغت مليونين وخمسمائة جرعة استلمها القطاع».

وأشار الوزير خلال استلامه للجرعات إلى أن مجموع الجرعات المستلمة ثلاثة ملايين وخمسمائة جرعة من لقاح سينوفارم.

وأضاف أن الصين تعد «أول دولة قدمت لقاحات لموريتانيا، في بداية اكتشاف اللقاح المضاد للفيروس».

من جهته قال السفير الصيني المعتمد في موريتانيا، لي بايجن، إن تقديم هذه الدفعة «يأتي في إطار تخليد الذكرى السابعة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية الموريتانية الصينية».

وأشار إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن موجات متكررة من فيروس كورونا، مضيفا أن هذه الكمية «ستمكن موريتانيا من تعزيز جهودها في مواجهة الجائحة».

وقال إن موريتانيا والصين منذ «بداية الجائحة تتمسكان بروح الفريق الواحد، تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين».

وحسب آخر إحصائية نشرتها الوزارة فقد وصل عدد الذين اكتمل تلقحيهم مليون و 334 ألفا و 473 شخصا، فيما تلقى مليون و 927 ألفا و 473 شخصا الجرعة الأولى.