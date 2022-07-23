ازويرات.. فرار سجين محكوم عليه بثمان سنوات نافذة

فر مساء أمس الجمعة من سجن مدينة ازويرات، بولاية تيرس ازمور، شمالي موريتانيا، سجين كان قد حكم عليه بثمان سنوات نافذة بتهمة السرقة والسطو المسلح.

ووفق مراسل «صحراء ميديا» في ازويرات، فإن السلطات مازالت مستمرة في البحث عن السجين، الذي تسلق سور السجن.

وكان السجين قد اقتحم ديسمبر الماضي، محلا تجاريا، وطعن مالك المحل بسكين في اليد، وكان برفقة اثنين آخرين.

وسطت المجموعة على المحل ونهبت بعضا من بضاعته ولاذت بالفرار، ليلقى القبض عليها لاحقا، عن طريق صور التقطتها كاميرات مراقبة المحل.

وفي شهر يونيو المنصرم مثل اثنان من المتهمين أمام المحكمة، ليحكم القاضي عليهما بثمان سنوات نافذة، بتهمة السرقة والغصب والسطو.