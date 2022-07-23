App Store
المغرب العربي

المغرب.. تأجيل جميع أنشطة واحتفالات ومراسم “عيد العرش”

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
العاهل المغربي الملك محمد السادس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أنه تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة “عيد العرش”.

كما تقرر تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه عادة الملك محمد السادس بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد.

وقالت الوزارة في بيان إنه “اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية المترتبة عن وباء (كوفيد19)، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي تقام بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين”.

وأضافت أنه تقرر أيضًا تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك، بهذه المناسبة، وحفل أداء القسم للضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، وحفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين.

وأشارت إلى أن العاهل المغربي سيوجه خطابا إلى الشعب.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

مقالات ذات صلة

بدعوة من ولد بايه.. وفد برلماني مغربي يزور موريتانيا

منذ أسبوع واحد

تكليف “ولد لبات” بالإشراف على المصالحة الليبية

منذ أسبوع واحد

المغرب يسهل للإجانب الحصول على التأشيرة الإلكترونية

منذ 4 أسابيع

المغرب.. انطلاق «حوار طنجة» حول الأديان 

10 يونيو، 2022
زر الذهاب إلى الأعلى