هكذا علقت موريتانيا على اتفاق “تصدير الحبوب” الأوكرانية

قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إنه “مسرور جدا” بتوقيع اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، أمس الجمعة، يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة بسبب الحرب الدائرة منذ مطلع العام.

وجرى التوقيع على الاتفاقية أمس في مدينة إسطنبول، برعاية من تركيا والأمم المتحدة، ليسمح بتصدير كميات هائلة من الحبوب والمنتجات الزراعية العالقة في الموانئ الأوكرانية بدخول السوق العالمية، وتخفيف وقع أزمة الغذاء في العالم.

وقال وزير الخارجية الموريتاني عبر تويتر: “‏أنا مسرور جداً بتوقيع الاتفاقية غير المسبوقة التي صادقت عليها أوكرانيا وروسيا في إسطنبول 22/07 برعاية أممية، والتي ستسمح باستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرات آمنة”.

وأضاف الوزير: “مبروك للجميع.. لكن تبقى الأزمة الحالية مستمرة.. والعالم ما يزال يشهد توترًا حادًا وقويًا”.

ثم توجه الوزير بالتهنئة إلى تركيا والأمم المتحدة على “نجاح جهودهما الدبلوماسية التي بذلاها في هذا الخصوص”.

ونص الاتفاق على السماح للحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود بالتصدير عبر ممرات آمنة، مقابل تخفيف القيود على صادرات الحبوب الروسية بعد نحو خمسة أشهر من الحرب.

ورفضت كييف أن توقع الاتفاق بشكل مباشر مع موسكو التي وقعت اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.