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أخباراقتصاد

البنوك الموريتانية: البنك المركزي وفر لنا العملة الصعبة

صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
البنك المركزي الموريتاني

قالت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية إنها “مرتاحة” لخطوات قام بها البنك المركزي الموريتاني مؤخرا وفرت للبنوك الخاصة حاجياتها من العملة الصعبة، ما مكنها من مواكبة التزاماتها لزبائنها، وخاصة الموردين.

وقالت الهيئة إن البنوك الموريتانية تعبر عن “ارتياحها التام للخطوات التي أقدم عليها البنك المركزي في الآونة الأخيرة، تجسدت في التلبية التامة لجميع طلبات البنوك من العملة الصعبة”.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي إن خطوات البنك المركزي مكنت البنوك من “مواكبة كافة حاجيات زبائن البنوك، وخصوصا الموردين منهم الذين تمكنوا من الوفاء بجميع التزاماتهم مع شركائهم في الخارج”.

وأكدت الهيئة أن خطوات البنك المركزي “انعكست إيجابا على الصورة الخارجية للبلد ونظامه المصرفي”، وفق نص البيان.

وخلص البيان إلى أن البنوك وجهت رسالة إلى محافظ البنك المركزي تعبر فيها عن “ارتياحها لهذه الوضعية التي تعتبر هي الأولى من نوعها”، وأشارت الرسالة إلى أن البنوك مرتاحة لما سمته “الشفافية التامة التي جرت فيها هذه العمليات التي انعكست إيجابا على انسيابية تموين السوق الوطني”.

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صورة الشيخ محمد حرمه الشيخ محمد حرمه تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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