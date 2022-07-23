السلطات ترفض مسيرة “تواصل”.. والحزب يستنكر القرار

قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، إن السلطات الموريتانية رفضت الترخيص لمسيرة كان ينوي تنظيمها مساء اليوم السبت، لرفض ارتفاع الأسعار وخاصة قرار رفع أسعار المحروقات.

وعبر الحزب المعارض في بيان صحفي عن “استنكاره الشديد لإصرار السلطات على خرق الدستور والقوانين المعمول بها، ودفعها للأوضاع في اتجاه الغلاء المعيشي والاحتقان السياسي”.

وأوضح الحزب في البيان أنه دعا للمسيرة تلبية لنداء “الواجب في الدفاع عن المظلومين والمهمشين، واحتجاجا على السياسات الحكومية الجائرة التي كان آخرها قرار رفع أسعار المحروقات وما انجر عنه من مضاربات وغلاء فاحش”.

وأضاف الحزب أنه أشعر السلطات بنيته تنظيم المسيرة مساء اليوم تحت شعار (ضد الغلاء)، ولكنه “قوبل بقرار تعسفي مخالف للقانون والأعراف الإدارية والتجربة السياسية، يقضي برفض المسيرة من طرف السلطات العمومية”، وفق تعبير الحزب.

وأكد الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان الموريتاني أنه مستمر في “وقوفه إلى جانب المواطنين المهمشين ودعمه لنضالاتهم السلمية لانتزاع حقوقهم المشروعة”، قبل أن يتقدم بالشكر إلى “للمناضلين التواصليين ولكل الذين أبدوا استعدادهم لتلبية نداء الحزب”.

واعتذر الحزب عن تنظيم المسيرة، وقال إنه “يحمل النظام المسؤولية كاملة عما يترتب على قرار منعها”، قبل أن يؤكد “تمسكه بسلمية النضالات، ويتعهد بالاستمرار في خطه النضالي المصطف مع المواطن الرافض للسياسات المستهدفة لحقه في العيش الهنيء في أمن وعزة وكرامة”.