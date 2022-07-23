App Store
أخباركوفيد19

موريتانيا تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم السبت، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، أنها سجلت في اليوم الأخير 51 حالة شفاء جديدة.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1480 فحصا منها 1391 فحصا سريعا و 89 بالفحص المخبري.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة وصلت إلى 1048 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62233، وعدد حالات الشفاء 60196، بينما تم تسجيل 989 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة على النحو التالي:

تمبدغة                     1

عيون العتروس         3

باركيول                   3

بومديد                    4

كرو                         1

كيفة                       2

كرمسين                  1

واد الناقة                3

اركيز                      7

أوجفت                   6

أطار                       1

الشامي                   1

نواذيبو                   2

تجكجة                  3

الزويرات                1

لكصر                     3

تفرغ زينه              5

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

مقالات ذات صلة

إعلان حالة “طوارئ عالمية” بسبب فيروس جدري القرود

منذ 3 ساعات

السفير المصري يشيد بدور علماء موريتانيا في النهضة الثقافية المصرية

منذ 5 ساعات

السلطات ترفض مسيرة “تواصل”.. والحزب يستنكر القرار

منذ 7 ساعات

البنوك الموريتانية: البنك المركزي وفر لنا العملة الصعبة

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى