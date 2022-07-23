موريتانيا تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم السبت، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، أنها سجلت في اليوم الأخير 51 حالة شفاء جديدة.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1480 فحصا منها 1391 فحصا سريعا و 89 بالفحص المخبري.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة وصلت إلى 1048 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62233، وعدد حالات الشفاء 60196، بينما تم تسجيل 989 حالة وفاة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة على النحو التالي:

تمبدغة 1

عيون العتروس 3

باركيول 3

بومديد 4

كرو 1

كيفة 2

كرمسين 1

واد الناقة 3

اركيز 7

أوجفت 6

أطار 1

الشامي 1

نواذيبو 2

تجكجة 3

الزويرات 1

لكصر 3

تفرغ زينه 5