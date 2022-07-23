تساقطات مطرية على مناطق واسعة من موريتانيا

سجلت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم السبت، تساقطات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على مناطق واسعة من البلاد.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالوزارة أن الأمطار المسجلة جاءت على النحو التالي:

الحوض الغربي:

اجميده: ………..53 مم

أكافه: …………50 مم

الفلانية ………..41 مم

اكجرت:………..35 مم

البيظ:…………25 مم

امنيصيره الجديدة:…..24 مم

كوبني:…………24 مم

محم اجيرب: …….21 مم

دار السلامه: …….16 مم

لنوار:…………15 مم

اقرقار اهل كربالي:….15 مم

عين فربه: ………14 مم

اطويل: ………..13 مم

ام لحبال: ………11 مم

اندرينليه: ……….11 مم

ازرافي الغربية: ……10 مم

الطينطان: ………09 مم

عين ابهاه: ………09 مم

كوكي: ………..08 مم

مدبوكو: ……….06 مم

عين السلامه: …….03 مم

لعيون: ………..01 مم

ولاية لعصابه:

احسي أيار: …….65 مم

ببقجه: ………..58 مم

ارظيظيع:………50 مم

كانكلا: ………..50 مم

اجار بليه: ……..45 مم

تناهه: …………41 مم

كارا الله باري:…. 31 مم

كلير: ………..30 مم

اودي النص: …… 20 مم

احسي ادهن: …….15 مم

القبره: ………..11 مم

بلحراث1: ……..09 مم

اكليبيت اهل الدين:… 07 مم

باميره: ………..07 مم

ام العكريش اهل بلول: .06 مم

الغايره: ……….05 مم

كامور: ……….05 مم

مقطع اسفيره: ……05 مم

فنتشلى: ………..05 مم

كيكيه: …………05 مم

شنقيطي: ……….05 مم

وتشي: ………..03 مم

كرو: …………02 مم

هامد: ………..02 مم

ولاية كوركول:

فرع لادم: ……. 80 مم

ارويبينه: …….. 70 مم

كانكي: ………. 70 مم

دندي الشارات: …. 67 مم

الطلحايه: ……….65 مم

اتشوت: ………..61 مم

العكريش: ……… 60 مم

الراحه: ………..60 مم

فم لكليته:……… 60 مم

اجخ: …………55 مم

مونكل:………. 52 مم

كوب اهل جعفر…. 50 مم

رومانو: ……….50 مم

الحجاج: ……….50 مم

تفرغ زينه: ……..50 مم

لكصيبه 1: ……..48 مم

بوكول: ………..47 مم

اهل النانه: …….. 45 مم

التوميات: ……….45 مم

الفرع: ………..45 مم

جدة: …………45 مم

اتويزكره: …….. 45 مم

مدن لسياد: ……. 43 مم

اجريكايه: ……… 40 مم

جكه: …………40 مم

اهل الشيخ ول امني:…40 مم

ميت البير: ………40 مم

الوئام: …………38 مم

دولل: …………35 مم

ازكيلم : ……….35 مم

سد فم لكلية: …….32 مم

اودي لوط: ……..31 مم

ابير الغابه: ……..30 مم

تابلنكه : ……….30 مم

انيوملي: ……….30 مم

شلخت اخيارهم: …..30 مم

توكومادي: ………29 مم

بطحت ميت: …….25 مم

الحله: …………25 مم

كوب اهل اليماني:….22 مم

مفتاح الخير: …….22 مم

ارقاو: …………20 مم

اوشيكش: ……….20 مم

لكريكره: ……….20 مم

الفدره: ………..20 مم

سيال اورومورو:…..18 مم

اكراع الفيله: …….16 مم

دار السلامه: …….15 مم

ودجى بوصيابى:……15 مم

لمسيكم: ………. 13 مم

ول الرامي: ……..13 مم

توفوندى سيفى:…….11 مم

امبود: …………10 مم

اكريجمه: ……….10 مم

كيهيدي: ……….09 مم

ضاو: …………08 مم

اويشكش: ……….08 مم

الدار البيظه:………06 مم

امبركو: ………..05 مم

بوصطه: ……….03 مم

نيرى والو:………02 مم

ولاية لبراكنه:

بوزريبيه: ………91 مم

اقليك اهل محمد الغيث: 75 مم

لعويجه: ……….60 مم

المشروع: ………60 مم

صاك اظهر: …….45 مم

تمباره : ……….40 مم

الشك: ………. 40 مم

دجونابه: ……… 34 مم

البلد الطيب: …… 32 مم

شلخت اسخيمات: … 30 مم

لكليبات: ……….28 مم

لمعودو: ………..25 مم

القوني: ………. 25 مم

شكار كادل:………24 مم

لبودو: …………23 مم

دار النعيم: ………21 مم

ألاك:………….20 مم

واد أمور: ………20 مم

بوسويلف: ………15 مم

تادجوكل: ………15 مم

بوقبيره: ………..14 مم

الوسكه: ………..14 مم

افوندو: ………..12 مم

شكار: …………11 مم

اقشوركيت: ………10 مم

الشام: …………10 مم

افجيجير: ……….10 مم

التنزاه : ……….10 مم

نيسان: ………..09 مم

بغداد: …………08 مم

باكودين: ……….08 مم

بابابى: ………..07 مم

امبان: ………..07 مم

مفتاح الخير: …….07 مم

بلل كودي: ……..07 مم

بلغربان: ……….07 مم

جده: …………06 مم

ارويمدي: ………06 مم

النبكه: ………..06 مم

انيابينه: ……….06 مم

لمبغدد : ………06 مم

العزلات: ………05 مم

الطيبون: ……….05 مم

اولاد ياره: ………05 مم

امبربص: ………05 مم

مقطع لحجار: ……04 مم

الليه: …………04 مم

دار البركه: ……..04 مم

النواره: ………..04 مم

ادباي الحجاج:…….04 مم

بوشامه: ………..4 مم

وتشي: ………..03 مم

اميسا: …………03 مم

بوحديده: ………03 مم

لمدن: ………..03 مم

ولاية اترارزة:

اجوير: ……… 28 مم

تفكيت: ………. 20 مم

كرمسين: …….. 17 مم

لكصيبه2: ……. 12 مم

اندرينايه: …….. 12 مم

تكند: …………12 مم

ديك نور: …….. 11 مم

بوسديره: ………09 مم

امنيكير: ………..07 مم

بتلميت: ………..06 مم

اللكات : ……….06 مم

اندجاكو: ……….06 مم

ابدن: …………05 مم

اهل احمد دين:……04 مم

انتيكان: ……….03 مم

لمحاريه: ……….02 مم

واد النقه: ………01 مم

امبلل: ………..01 مم

بحجره: ……….01 مم

ولاية آدرار:

الموسع: ……….65 مم

شنقيط : ……….45 مم

المعدن: ……….40 مم

البهكه: ……….25 مم

انتيركنت: ……..20 مم

المداح : ……….15 مم

اوجفت: ………..10 مم

تونكاد : ……… 10 مم

وادان: ……….10 مم

أطار: ………..01 مم

ولاية تكانت:

اشرم: ……… 83 مم

انبيكه: ………. 64 مم

ادوينكي: …….. 55 مم

القيروان: …….. 48 مم

انتيتام: ……… 45 مم

اكفان2: ……… 40 مم

المجريه: ……… 39 مم

فرع التمات: ….. 34 مم

المشرع: ……… 30 مم

واد الخير: …….. 27 مم

القديه: ……….. 26 مم

الرشيد: ………. 25 مم

دار السلام: ……. 20 مم

اكفان 1: …….. 16 مم

السياسه: …….. 16 مم

تجكجه: ………. 15 مم

اشويبير: ……… 14 مم

توروكولين: ……. 14 مم

سد اهل إبراهيم: …. 14 مم

سد البركه: ……..12 مم

لتفتار: ………..11 مم

النيملان: ……… 10 مم

المكسم: ………..09 مم

تكننت : ……… 08 مم

ادروم: ………. 07 مم

لخشب: ………..05 مم

لحويطات: ………04 مم

ولاية كيدي ماغه:

ومبو: …………72 مم

كمب انضاو: …….14 مم

مدن لقلال: ……..13 مم

انكمو: ………..10 مم

صانييى دجيري: …..05 مم

اهل ابريك: ……..01 مم،

ولاية تيرس الزمور:

افديرك: ………..20 مم

ازويرات: ………07 مم