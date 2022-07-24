هكذا قيمت الحكومة موسم الحج بعد اكتمال عودة الأفواج

اكتملت عودة الحجاج الموريتانيين من الديار المقدسة، ليل السبت/الأحد، بعودة الفوج الثالث والأخير، فيما وصفت الحكومة الموريتانية الظروف التي جرى فيها الحج هذا العام بـ “الجيدة”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد اعمر طالب، إن “الحج هذه السنة جرى في ظروف جيدة”.

ولكن الوزير في تصريحه عقب وصول الفوج الأخير، أكد أنها المرة الأولى التي يشرف على تنظيم الحج، بسبب تعليق الحج منذ عامين إثر جائحة كوفيد 19.

وقال الوزير إنه “اكتسب خبرة، وستكون المواسم المقبلة أفضل، بحول الله تعالى”، مشيرًا إلى أنه “اطلع على كافة نقاط الضعف”، وفق وصفه.

ومع ذلك شدد الوزير على أن موسم الحج هذا العام كان “ناجحًا”، مستدلا على ذلك بما قال إنها “تصريحات الحجاج الموريتانيين وما عبروا عنه من حسن التنظيم، ورضاهم عن الإجراءات المتخذة هذا العام، وعن مواكبة الجهات الرسمية لهم في كافة مراحل عملية الحج”.