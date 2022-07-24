وزير الخارجية الروسي يستهل جولة أفريقية بزيارة مصر

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة في مستهل جولة له في قارة أفريقيا، هي الأولى من نوعها للخارجية الروسية، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة في الفترة بين 24 وحتى 28 يوليو الجاري، زيارة إثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا.

والتقى لافروف صباح اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، فيما يتوقع أن ينظمان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

من جهة أخرى سيلتقي لافروف مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قبل أن يلقي كلمة أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.

وقال موقع قناة روسيا اليوم، إن لافروف سيبحث مع عبد الفتاح السياسي “تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في القارة الأفريقية”.

وتأتي جولة وزير الخارجية الروسي في أفريقيا، بالتزامن مع أزمة غذاء تضرب العديد من بلدان أفريقيا، وتُربط بالعملية العسكرية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، إذ يعد البلدان من أكثر بلدان العالم إنتاجا للحبوب.