بعد يومٍ ماطر.. السيول تودي بحياة شخصين وإنقاذ أسرة

أعلنت السلطات في موريتانيا، اليوم وفاة شخصين إثر حادث سير بسبب سيول جرفت سيارة نقل كانت تقل ستة أشخاص في منحدر على الطريق المعبد قرب قرية التوت 1 التابعة لمقاطعة لكصيبه، جنوب غربي البلاد.

وتمكنت فرق إنقاذ من انتشال الضحيتين (رجل وطفل) ونقلت أحد المصابين في حالة إغماء إلى المستشفى الجهوي بمدينة كيهيدي. فيما تمكن ثلاثة أشخاص، من ضمنهم سائق السيارة، من الخروج من السيارة دون إصابات.

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق الوطني، مما سبب في زحمة خانقة في انتظار انحسار السيول التي خلفتها أمطار غزيرة تهاطلت فجر اليوم الأحد على المنطقة.

وفي نفس السياق، أعلنت السلطات أنها أنقذت أسرة في مزرعة بقرية جالت البهكة بمركز انتيركنت الإداري، التابع لمقاطعة أوجفت بولاية آدرار، حاصرتها السيول الناجمة عن الأمطار التي شهدتها المنطقة.

ووفق بيان من وزارة الداخلية واللامركزية، فقد أوفدت السلطات طائرة عسكرية تحمل غواصين من البحرية الوطنية وزوارق بحرية وآليات لإنقاذ الأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص.

وأضاف البيان أن السلطات الإدارية ووحدات الجيش والدرك والحرس “مازالت على أعلى مستوى من التعبئة تحسبا لأي طارئ، واستعدادا لأي تدخل عاجل، حتى تتم إعادة الأمور إلى طبيعتها بشكل نهائي”.

وطلبت السلطات من المواطنين توخى أعلى درجات اليقظة والحذر في هذا الفصل الواعد بتساقطات مطرية معتبرة.

وتكثر في موسم الأمطار مثل هذه الحوادث بسبب السيول الناتجة عن الأمطار بالإضافة إلى الصواعق الرعدية.