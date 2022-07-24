جهة نواكشوط تقرر تعقيم المستنقعات بعد الأمطار

قررت جهة نواكشوط إطلاق حملة لرش الفضاء العمومي وتعقيم البرك والمستنقعات في العاصمة ضد البعوض، بعد تساقط كميات من الأمطار على المدينة التي تعاني من غياب شبكة للصرف الصحي.

وإثر الأمطار عقدت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة عبد المالك، مساء الأحد، اجتماعا بالخلية المكلفة بمتابعة وضعية التساقطات المطرية على مستوى مقاطعات العاصمة التسع.

وتناول الاجتماع حصيلة جولة تفقدية قام بها أعضاء اللجنة، زوال اليوم للمدينة، وكذلك تحيين خطة العمل التي أعدت مسبقا تحسبا لتبعات الأمطار طيلة الموسم وانعكاساتها على المواطنين في نواكشوط، وفق ما أعلنت الجهة.

وأسفر الاجتماع عن “إطلاق حملة موسعة لرش الفضاء العمومي وتعقيم البرك والمستنقعات في العاصمة ضد البعوض”.

كما تقرر أيضًا تنظيم “حملات للتحسيس حول ضرورة أخذ تدابير الوقاية ضد الأمراض التي تكثر عادة في هذا الموسم”.

من جهة أخرى قررت جهة نواكشوط “مضاعفة جهود عملية ضواحي العاصمة بالمياه الصالحة للشرب، واقتناء الوسائل الضرورية للتدخل تحسبا لأي تفاقم للوضعية في الفترة المقبلة”.