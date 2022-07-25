مالي تعلن إحباط هجوم جديد على معسكر وسط البلاد

أعلن الجيش المالي،أمس الأحد، إحباط هجوم جديد على معسكر في وسط البلاد، بعد يومين من هجوم انتحاري استهدف قاعدة «كاتي» العسكرية المجاورة للعاصمة باماكو.

وقال الجيش في بيان له، إن «القوات المسلحة المالية أحبطت مرة جديدة، محاولة هجوم على معسكر الحرس الوطني في سيفاري، في وقت مبكر من صباح الأحد، وتم تحييد إرهابي في حصيلة غير نهائية».

وقال ضابط في معسكر الحرس الوطني في سيفاري، إن «معسكر الحرس الوطني في سيفاري هاجمه إرهابيون، وقمنا خلال الرد بتحييد إرهابي، والوضع تحت السيطرة».

ويأتي ذلك، بعد يومين من هجوم تبناه تنظيم «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبط بتنظيم «القاعدة» في مدينة كاتى، نفذ بواسطة شاحنتين مفخختين، ما أسفر عن مقتل جندي على الأقل، وإصابة ستة آخرين.

وفي اليوم السابق، استهدفت سلسلة هجمات شبه متزامنة نسبت إلى إرهابيين، ست مدن مختلفة في منطقة كوليكورو، وفي منطقتي سيغو وموبتي.