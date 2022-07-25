تامشكط.. جوائز لدعم المتفوقين في المسابقات

أقيم في مدينة تامشكط، شرقي موريتانيا، حفل لتوزيع جوائز نقدية على المتفوقين في المسابقات الوطنية، على هامش زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للمقاطعة.

وبحسب ما أعلن القائمون على الحفل فإن الجوائز مقدمة من طرف نائبي المقاطعة محمد عبد الرحمن ولد الصبار و أحمدي ولد حمادي ، وذلك تشجيعا للفائزين الأوائل من أبناء المقاطعة.

وأضاف ذات المصدر أن الجوائز استفاد منها 15 تلميذا فائزا من مختلف المسابقات الوطنية.

وحاز الأوائل من كل مسابقة على مبلغ 130 ألف أوقية قديمة، فيما نال أصحاب المراكز الثانية من كل مسابقة 90 ألف أوقية قديمة، وكان نصيب المراكز المتبقية. 50 ألف أوقية قديمة.

ورحبت السلطات المحلية ومدراء المؤسسات التربوية وساكنة المقاطعة بالخطوة، واعتبروها “لفتة إيجابية” تسهم في التنافس بين أبناء المقاطعة على التميز والتفوق.