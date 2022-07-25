مستشار وزير الخاريجة الأمريكي يزور موريتانيا والسنغال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مستشار وزير الخاريجة «ديريك شوليه» سيزور موريتانيا والسنغال من 25 إلى 29 يوليو الجاري.

وأضافت الخارجية أن المستشار سيؤكد خلال كل محطة من محطات الزيارة «على شراكاتنا وتعاوننا الأفريقي والأوروبي لتعزيز الأولويات العالمية المشتركة، بناءً على ارتباطات الوزير بلينكين مع القادة الرئيسيين في هذه المناطق».

وفي موريتانيا سيلتقي المسؤول الأمريكي مع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة الشباب في المجتمع المدني لمناقشة الديمقراطية والتنمية والأمن في منطقة الساحل الأفريقي، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

في السنغال، سيجتمع المستشار ديريك شوليه مع كبار المسؤولين الحكوميين، وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة الأولويات المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي، وزيادة التعاون البحري، وضمان الأمن الغذائي العالمي.

أما في فرنسا، سيجتمع المستشار شوليه مع كبار القادة داخل الحكومة وخارجها لمناقشة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التزامات المجتمع الدولي المستمرة بشأن الأمن الغذائي العالمي ودعم أوكرانيا.