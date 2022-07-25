موريتانيا.. تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الاثنين، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 107 حالات شفاء، دون تسجيل حالة وفاة.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1504 فحوصات، من بينها 1389 فحصا سريعا، و 115 فحصا مخبريا.

وأعلنت الوزارة خلال نشرتها اليومية لتحديث المعطيات الوبائية أنها عدد الحالات النشطة في البلاد الآن وصل إلى 944.

وحصد الفيروس التاجي منذ انتشاره مارس 2020 حتى الآن أرواح 990 شخصا على الأقل.