شركة “صوملك” تطلق حملة للتحصيل ومحاربة التحايل 

أطلقت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، اليوم الاثنين، حملة وصفتها بالواسعة للتحصيل ومحاربة التحايل على الكهرباء.

وقالت الشركة إن «الفقد التجاري» يصل إلى مستويات عالية بالرغم من المجهودات التي قيم بها خلال السنوات الأخيرة، وفق تأكيد الشركة.

وأضافت الشركة في بلاغ صحفي، أنه “من البديهي أن استمرارية وجودة الخدمة التي ننشدها جميعا ونسعى إليها لا يمكن تحقيقها إلا عبر تحسين الوضعية المالية للشركة”.

وطالبت الشركة زبناءها بالمشاركة في هذه الحملة خاصة عبر تسهيل مهمة فرق التفتيش خلال مرورها بالبيوت وتصحيح وضعية اشتراكاتهم، والمبادرة بتسديد مستحقات الشركة حتى لا تضطر إلى قطع الخدمة في حالة عدم تسديد الفواتير في الآجال المحددة.

وقالت الشركة إن قرار حظر «قطع الخدمة خلال أيام الجمعة لا ينطبق على حالات التحايل التي يتم اكتشافها».