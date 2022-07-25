موريتانيا.. وفاة شخص وفقدان آخر وخسائر مادية جراء الأمطار 

سجلت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، اليوم الاثنين، وفاة شخص في مقاطعة «مونكل» وفقدان آخر بالإضافة إلى خسائر مادية في مناطق مختلفة من موريتانيا جراء الأمطار.

وتضررت عشرات المباني والأعرشة جراء الأمطار التي سجلتها البلاد في اليومين الأخرين، حسب اللجنة.

وبحسب مصدر محلي فإن أضرارا كبيرة لحقت بمنازل في مونكل، مخلفة مصرع طفل واختفاء آخر، فيما انهارت منازل وأعرشة في بلدية “ميت”، التابعة للمقاطعة.

وتعيش عشرات الأسر في البلدية دون مأوى، فيما طالبت جهات محلية السلطات وجمعيات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ هذه العائلات.

في غضون ذلك زار نائب مقاطعه مونكل احبيب ولد أجاه، المناطق المتضررة من الأمطار، وقدم مساعدات غذائية وأغطية، بحضور السلطات الإدارية في المنطقة.

على صعيد آخر، تضرر 110 أعرشة من الرياح المصاحبة للأمطار في ولاية الحوض الشرقي وبالتحديد في مقاطعة «تمبدغة».

أما في ولاية الحوض الغربي، فقد تضررت منازل ثمانية عشر أسرة في قرية «تيشليت البركه»، في بلدية «أكجرت» في مقاطعة «لعيون».

وفي مقاطعة تامشكط، تضرر 31 مسكنا في قرية «كبنوامر» التابعة لبلدية الصفا، فيما تضررت بعض المساكن في بلدية «كطع التيدومه».

أما في ولاية كوركول، فقط سقطت خمسة أعرشة، في قرية «احسي أحمد» ببلدية «شلخت التياب».

وقالت اللجنة إن ارتفاع منسوب مياه قناة الري الرئيسية بمشروع فم لكليته أدى إلى عطب بالقناة، وتسبب ذلك في قطع الطريق المؤدي إلى تجمع “صبه الل”، وسقوط عمودين من أعمدة شبكة الكهرباء قيد الإنجاز بقرية لحرش.

وأكد المصدر أن حامية الجيش تدخلت بإشراف من ممثل صونادير لإصلاح العطب كحل مؤقت.

أما في ولاية لبراكنة، فقد سقطت خمسة أعمدة كهربائية، في بلدية بوحدية التابعة لمقاطعة آلاك.

وفي نفس الولاية انقطع التيار الكهربائي عن مدينة «جونابة» جراء الأمطار، كما سقطت خمسة أعرشة في إحدى القرى التابعة لمقاطعة «بابابي»

وفي ولاية تكانت غمرت السيول ثلاثة منازل في بلدية أشرم التابعة لمقاطعة المجرية.