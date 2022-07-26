تساقط كميات مطرية على مناطق موريتانية مختلفة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أن مقاييس المطر سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية، تساقط كميات معتبرة من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد.

وجاءت الكميات على النحو التالي:

الحوض الغربي:

ام لمحار …………………. 50 مم

تمبدغه الغربيه ………………. 50 مم

السعده …………………… 40 مم

لنوار ……………………. 40 مم

لفريع …………………….. 35 مم

ازرافيه …………………… 35 مم

لمخوله …………………… 31 مم

لكراير …………………… 28 مم

ريوك 2 …………………. 25 مم

الطينطان …………………. 22 مم

اجريف ………………….. 20 مم

اهل كرباله ………………… 18 مم

الملحس …………………… 18 مم

كيعت التيدومه ……………….. 16 مم

بورجومه ………………….. 16 مم

النزاهه ……………………. 15 مم

الدفعة …………………….. 15 مم

عين السلامة …………………. 15 مم

ازرافية الغربية ………………… 15 مم

الشلخة ……………………… 12 مم

آخويويره ……………………. 10 مم

نعمة الله …………………….. 10 مم

دار السلامة اشريف عالي …………… 08 مم

اكرنفله ……………………… 07 مم

المدوب ……………………… 05 مم

عين فربه ……………………. 05 مم

اغرقار …………………….. 05 مم

طلي لخظر ………………….. 03 مم

كوبني ……………………… 03 مم

الفلانيه ……………………… 02 مم

بيظت الماء …………………… 02 مم

ادويراره …………………….. 02 مم

لعيون ………………………. 02 مم

لعصابه:

فرع اهل احمد …………………. 40 مم

طفره اكريديد ………………….. 37 مم

هامد ………………………. 35 مم

العوجه اشلاي …………………. 34 مم

بودراعه ……………………. 31 مم

امبيديع المبروك ………………… 30 مم

دقفك ……………………… 25 مم

اودي الطلابه …………………. 25 مم

لودي ……………………… 22 مم

افشيشه ……………………… 20 مم

السيال ………………………. 15 مم

ابلاجميل …………………….. 15 مم

ارشان حمود ………………….. 15 مم

الساني ………………………. 15 مم

اكليبيت اهل الدين ………………….15 مم

المتريوق ……………………. 15 مم

عكريش اهل ديلول ………………..15 مم

انضاوضه ……………………. 15 مم

فنتشلي ……………………… 14 مم

ازويره ……………………… 13 مم

احسي ادهن …………………… 10 مم

كارلا بيري …………………… 09 مم

كيكيه ………………………… 08 مم

الدفعه اهل اعمر ………………….. 03 مم

كنكوصه ……………………… 03 مم

تناهه ………………………… 01 مم

كوركول:

كومبو …………………………. 65 مم

الدار البيظه ………………………. 15 مم

صانييى …………………………. 10 مم

مقامه …………………………… 02 مم

كيهيدي ………………………….. 01 مم

آدرار:

وادان …………………………… 15 مم

داخلت انواذيبو:

الشامي …………………………… 05 مم

بلنوار …………………………… 02 مم

كيدي ماغه:

كرفافه …………………………… 55 مم

اكوانيت ………………………….. 55 مم

فرع اهل لكحل ……………………… 46 مم

اجار اهل سالم ……………………… 45 مم

الخشبايه …………………………. 45 مم

الاسلام ………………………….. 40 مم

بودجبايه …………………………. 35 مم

النبيه …………………………… 35 مم

اهل يربه …………………………. 35 مم

الطبال 4 …………………………. 35 مم

لبحيره 1 …………………………. 34 مم

اهل سنو ………………………….. 34 مم

متعيلك المدن ……………………….. 33 مم

لعوينات ………………………….. 31 مم

كلينكمو …………………………… 31 مم

عر …………………………….. 27 مم

التكتاكه المركز ………………………. 27 مم

التكتاكه صمب انكومه ………………….. 27 مم

تاشوط …………………………… 25 مم

اكوينيت ………………………….. 25 مم

انخيله 1 …………………………. 25 مم

سيلبابي ………………………….. 25 مم

اهل صمب ……………………….. 24 مم

حاسي شكار ………………………. 20 مم

اندوملي اهل موس ………………….. 20 مم

ول ينج ……………………….. 18 مم

بتنده …………………………. 18 مم

لكليبيه ………………………… 17 مم

متعيلك ادباي ……………………. 16 مم

ازنيكي لعرب ……………………. 15 مم

اهل الحسن …………………….. 15 مم

بوكرية ………………………. 15 مم

واعرت اهل لفظيل …………………14 مم

بوعنز ………………………. 14 مم

لحرج ………………………. 13 مم

اجار اهل عالي ………………… 12 مم

اجار ……………………… 12 مم

بنعمان 1 …………………… 10 مم

ابير اهل اعمر ……………….. 10 مم

برودي ……………………. 10 مم

اتويديمت ازبيرات …………….. 10 مم

تينل ادجبايه ………………… 09 مم

احسي لعطش ……………….. 09 مم

ول امبني …………………. 08 مم

اهل ابريك ………………… 08 مم

العداله …………………… 06 مم

دافور …………………… 05 مم

كوراي ………………….. 05 مم

حمد الل …………………. 02 مم